Disney Dreamlight Valley: Geheimnisvoller Hinweis deutet neue Inhalte an

Die Entwickler*innen hinter Disney Dreamlight Valley halten das Cozy Game auf verlässliche Weise frisch. Neue Updates, Events und Seasons locken Spieler*innen immer wieder aufs neue in das zauberhafte Tal ihrer liebsten Charaktere aus dem Disney-Universum.

Zu diesen regelmäßig neu eingepflegten Inhalten zählen auch die sogenannten Sternenpfade, welche spezielle Questreihen mit besonderen Belohnungen freischalten. Eine brandneue Aktion aus dieser Kategorie ist nun über kryptische Zeichen angedeutet worden.

Disney Dreamlight Valley-Fans erwartet ein neuer Sternenpfad

Auf Twitter teilt das Team von Disney Dreamlight Valley drei Kombinationen aus jeweils zwei Emojis, die jeweils für mit dem kommenden Sternenpfad in Verbindung stehende Neuheiten stehen. Solche Post gab es bereits in der Vergangenheit und auch diesmal versammeln sich die Fans wieder in den Kommentaren, um fleißig zu rätseln, was genau sich hinter den Symbolen verbergen könnte. Einige plausibel klingende Rateversuche erwähnen dabei ziemlich aufregende Möglichkeiten.

Hinter dem Duo aus Welle und Palme vermuten einige einen Hinweis auf ein übergeordnetes Insel- beziehungsweise Strandthema. Die Möbelstücke und Kleidungsteile aus dem Sternenpfad könnten also vor allem tropische Vibes mitbringen.

Was die Pfoten zusammen mit der Badewanne betrifft, gelten Badeoptionen für Haustiere in der Community als wahrscheinlich. Genauso gut wäre aber auch eine Wanne mit Tiermotiven eine mögliche, jedoch etwas unterwältigende, Auflösung. Das letzte Paar zeigt einen Dschinn und eine Handtasche, heißt eventuell gibt es einen Rucksack mit optischem Bezug zum Charakter Dschinni aus Aladdin oder einen anderen tragbaren Gegenstand, der an den Film angelehnt ist.

Für das Auftauchen von Aladdin und seiner Freund*innen spricht auch das Teaser-Bild zum kommenden kostenlosen Update, welches den besprochenen Sternenpfad beinhalten wird. Sowohl die Kopfbedeckung des Protagonisten selbst, als auch die seiner geliebten Jasmin sind darauf zu sehen. Mehr Infos dazu, was das Update sonst noch alles enthalten soll, folgen schon in Kürze. Ursprünglich war die neue Version für Anfang 2025 angekündigt, in einem geteilten Clip verwandelt sich dieser Schriftzug in ein „Bald verfügbar“.

Die Unterschrift bleibt allerdings gleich, darin verspricht das Spiel die Entdeckung einer neuen Welt und ein magisches Abenteuer. Noch im Frühling dieses Jahres erwartet euch übrigens laut Roadmap außerdem ein weiteres Update, das zurzeit von einem Bild der Katze aus Alice im Wunderland repräsentiert wird. Cozy Game-Fans sollten parallel zu ihrem Blick auf die Ereignisse in Disney Dreamlight Valley rüber zu Hello Kitty Island Adventure werfen, welches ebenfalls mit spannenden Events auffährt, schielen.

