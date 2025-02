Disney Dreamlight Valley: Nächstes großes Update enthüllt brandneue Inhalte

Erst waren es nur mysteriöse Emojis, die erste Hinweise auf das bevorstehende Update von Disney Dreamlight Valley geben sollten, jetzt ist aus der laufenden Ankündigung eine Videobotschaft mit konkreteren Infos hervorgegangen.

Dank dieser steht fest, welche Charaktere demnächst ihren Auftritt im Tal feiern und welche frischen Spielinhalte mit ihnen in Verbindung stehen. Doch nicht nur das, auch ein genaues Releasedatum ist dadurch bekannt. Nur noch wenige Tagen trennen euch von dem Tag des Updates.

Disney Dreamlight Valley entführt in die Welt von Agrabah

Ein weiteres Mal erweitert sich euer potenzieller Freundeskreis in Disney Dreamlight Valley. Das laut bekannter Roadmap für Anfang 2025 versprochene Update hat die Charaktere Jasmin und Aladdin aus dem 1992 erschienenem Zeichentrickfilm Aladdin im Gepäck. Kein Wunder, ihre ikonischen Kopfbedeckungen waren schon lange Gegenstand des präsentierten Promo-Bilds. Entsprechend haben die Entwickler*innen die neue Version Geschichten aus Agrabah, eine arabische Stadt und Schauplatz des Streifens, getauft.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Genau diese ist auch innerhalb des Videospiels Kulisse für die Abenteuer des Paares aus Aladdin. Allerdings stören mysteriöse Sandstürme das märchenhafte Umland und durchkreuzen dabei das Happy End, welches den beiden zusteht.

Ihr als Spieler*in könnt dabei helfen, das zerstörerische Naturphänomen aufzuklären. Eure Hilfe danken sie euch, in dem sie nach erfolgreichem Abschluss ihrer Prüfungen, bei denen ihr übrigens den fliegenden Teppich als möglichen Begleiter kennenlernt, permanent in eure Nachbarschaft einziehen. Ab dann stehen sie euch für weitere Quests mit besonderen Belohnungen im Wüsten-Flair zur Verfügung.

Lesetipp: Praktisches Tool für Infinity Nikki veröffentlicht

Wendet ihr euch an Jasmin, könnt ihr die Kraft von wunschgeleitetem Denken erlernen, während Aladdin seinen eigenen Shop mit täglich wechselnden Edelsteinen in eurer Stadt eröffnet. Bleibt noch abzuwarten, welche Spezialitäten der mit dem Update verknüpfte Sternenpfad freilegt. Etwas mehr Klarheit über die möglichen Bedeutungen der als Teaser geteilten Emoji-Kombinationen hat die jüngste Meldung zwar gebracht …

Was genau sich aber hinter dem Bild einer Pfote, neben dem einer Badewanne verbirgt, ist damit allerdings beispielsweise noch nicht geklärt. Spieler*innen hoffen weiterhin auf eine Möglichkeit, Haustiere zu baden. In dem Artwork zu Geschichten aus Agrabah sieht man ein Capybara im Bademantel, das eventuell mit dem Hinweis in Verbindung stehen könnte. Mehr dazu wissen wir am 26. Februar, wenn das Update von Disney Dreamlight Valley erscheint. Übrigens: Ein weiteres Cozy Game, das in nächster Zeit eine neue aufregende neue Version erwartet, ist Stardew Valley-Konkurrent Fields of Mistria.

Quellen: YouTube / Disney Dreamlight Valley