Disney Dreamlight Valley: Das sind die Inhalte der neuen Erweiterung

Pünktlich zur gemütlichsten Zeit des Jahres erhält das zauberhafte Disney Dreamlight Valley neue Inhalte. Dazu gehören ein kostenloses Update mit neuen Charakteren sowie eine umfangreiche Erweiterung. In einer Showcase haben die Entwickler*innen der abwechslungsreichen Social Sim allerlei neue Infos zu den kommenden Abenteuern verkündet.

Den Anfang macht die kostenpflichtige Erweiterung Storybook Vale, die am 20. November Einzug gehalten hat. Neben drei neuen Biomen sind natürlich neue Charaktere aus diversen Disney-Welten in das Tal gekommen, die auch ihre eigenen, individuellen Behausungen mitbrachten. Den Anfang machten hier Flynn („Rapunzel – Neu verföhnt“) und Merida sowie Hades, der böse Gott aus „Hercules“; im zweiten Teil der Erweiterung im Sommer 2025 kommen auch Dornröschen und ihre böse Stiefmutter (Malefiz/Maleficent) hinzu.

Um die finsteren Gestalten Hades und Malefiz dreht sich auch die Story: Die beiden haben nämlich das einst malerische Land Storybook Vale nach ihren düsteren Wünschen geformt. Doch herrisch, wie sie sind, haben sie sich zerstritten. Nun liegt es an euch, Rätsel zu lösen und die origamihaften „Snippets“ zu fangen, um das Land zu altem Glanz zurückzubringen.

Die Erweiterung kostet 30 Euro und wird in zwei Teilen veröffentlicht. Insgesamt soll sie in etwa so umfangreichsein, wie die erste (jedoch dreiteilige) Erweiterung „A Rift in Time“. Natürlich wird es auch eine ganze Reihe neuer Items, Kleidung, Deko und Rezepte geben.

Sally, fliegende Inseln und mehr

Am 4. Dezember, wird Disney Dreamlight Valley um ein weiteres Update größer. Passend zur Vorweihnachtszeit gesellt sich die Gruselbraut Sally aus „Nightmare before Christmas“ zu ihrem Liebsten Jack. Gleichzeitig bekommt eure Kreativität eine neue Ebene: In jedem Biom können nun fliegende Inseln bebaut werden, was euch ganz neue Möglichkeiten zur Gestaltung gibt.

Ganz nebenbei wurde ein viel gewünschtes Quality of Life-Element implementiert: Gebäude können nun auch im 45-Grad- anstatt 90-Grad-Winkel gedreht und somit diagonal platziert werden. Auch für das nächste Jahr teasen die Entwickler*innen schon einmal beliebte Charaktere und Welten für Disney Dreamlight Valley an. In 2025 werden wohl unter anderem Aladdin, Alice im Wunderland und Peter Pan ins Spiel dazustoßen.

