Disney Dreamlight Valley: Vollgepacktes Update schon heute – Euer Weg ins Wunderland

Ein neues Kapitel wird im Märchenbuch von Disney Dreamlight Valley aufgeschlagen. Diesmal dürft ihr in die Erzählung rund um Alice im Wunderland eintauchen, dabei deren ikonische Charaktere treffen und euch mit thematisch passenden Items eindecken.

Auch darüber hinaus hält das Tal für euch einige frische Inhalte bereit, unter anderem gibt es natürlichen einen neuen Sternenpfad zu bestreiten. Krempelt also schon mal die Ärmel hoch und zurrt eure Schnürsenkel fest, ihr habt viele Entdeckungen und Erlebnisse vor euch.

Wunder des Wunderlands tauft sich das seit dem 23. April 2025 verfügbare Update in Disney Dreamlight Valley und deutet damit an, unter welchem Zeichen die Softwareaktualisierung steht. Es verschlägt euch nämlich in ein neues Gebiet, inspiriert vom Schauplatz des 1951 erschienenen Films Alice im Wunderland. Nachdem ihr eine erstmals auftauchende Tür im Traumschloss durchschritten habt, trefft ihr dahinter Protagonistin Alice, die eure Hilfe dabei benötigt, die im Garten der Herzkönigin gefangenen Tiere zu befreien.

Hier der Trailer zum Wunder des Wunderlands-Update:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sobald ihr diese Quest erfolgreich abgeschlossen habt, könnt ihr Alice zu euch ins Tal einladen, wohin euch außerdem die trickreiche Grinsekatze begleitet. Beide bringen besondere Freundschaftsaufgaben mit, dank derer ihr an Items wie den gesprächigen Türknauf und den Zerlegetisch kommt, welcher es euch erlaubt, gecraftete Items wieder in ihre Bestandteile umzuwandeln. Gleichzeitig könnt ihr euch mit dem Event Grinsekatzen-Chaos beschäftigen, während dem das lila-gestreifte Fellknäuel in der Nachbarschaft für Ärger sorgt und sich an den ungewöhnlichsten Orten versteckt.

Solltet ihr eine Nintendo Switch nutzen, findet ihr hier weitere Spielempfehlungen für die Konsole:

Inklusive Sternenpfad und Star Wars-Looks

In Sachen Sternenpfad bleibt das Update dem Thema Wunderland treu und hält mit „Garten der Wunder“ Items im viktorianischen und im Feenstil für euch bereit. Die perfekte Gelegenheit, um für eine Teeparty einzudecken und sich entsprechend in Schale zu schmeißen. Gefeiert werden können dabei zum Beispiel die in der neuen Version mitgelieferten Verbesserungen, wie etwa die Möglichkeit, mehr Lagerplätze für Dreamlight zu kaufen oder auf Oberflächen wie Tischen Dekorationen in einem feinen Raster zu platzieren.

Im Premium Shop bereitet sich Disney Dreamlight Valley derweil auf den 4. Mai, auch bekannt als Star Wars-Tag, vor. Outfits in Naboo-Fashion, ein eigenes Lichtschwert und Roboter R2-D2 als Begleiter stehen im Rampenlicht der Auswahl. Und wo wir schon mal von Star Wars sprechen: So steht es um ein Remake zu Knights of the Old Republic.

Quellen: disneydreamlightvalley.com, YouTube / Disney Dreamlight Valley