PlayStation 5: Diesen kommenden Hit solltet ihr nicht ignorieren – wird euch garantiert zum Lachen bringen

Was uns das Jahr 2025 lehrt? Die Superhelden-Müdigkeit existiert tatsächlich. Die beiden Schwergewichte Marvel und DC haben sich an den Kinokassen mitunter ziemlich schwergetan. Umso spannender, dass mit Dispatch ein kommendes Spiel den Gegenbeweis auf Steam und der PlayStation 5 antreten möchte.

Das neue Spiel ehemaliger Entwickler*innen von Telltale (The Walking Dead, The Wolf Among Us) setzt voll und ganz auf Superhelden, geht aber ganz eigene Wege in Sachen Präsentation und vor allem Geschichte. Falls ihr Invincible mögt, gerne eigene Entscheidungen trefft und vor allem mal wieder lachen wollt, solltet ihr das Adventure im Auge behalten.

Dispatch für Steam & PS5: Darum geht’s im Adventure

Der Name Telltale dürfte es ja schon verraten, aber auch bei Dispatch dreht sich in erster Linie alles um eine starke Geschichte. Als Spieler*in schlüpft ihr in die Rolle von Robert Robertson, der zwar über einen Kampfanzug wie Iron Man verfügt, aber nicht ansatzweise so reich und intelligent wie dieser ist.

Nach einem Kampf mit seinem Erzfeind wird eben jener Anzug zerstört. Fortan muss Robert in einer Art Callcenter für Superheld*innen arbeiten: kleine Gruppen anleiten, ihnen Aufträge zuteilen und anweisen, was sie zu tun haben. Was jedoch nicht immer ganz so einfach ist, denn jeder Held und jede Heldin hat ihren eigenen Charakter und bestimmte Attribute.

Für jeden Einsatz legt ihr fest, welche Held*innen dem Job nachgehen. Ihr pflegt Beziehungen, trefft in Dialogen teilweise unter Zeitdruck Entscheidungen und erlebt eine Geschichte, bei der kein Blatt vor dem Mund genommen wird. Die Erzählung ist voller vulgärem und spitzfindigen Humor, der euch zum Lachen bringen soll.

Zur Hilfe kommen dabei etliche bekannte Namen, die die verschiedenen Charaktere in Dispatch vertonen: Aaron Paul, Jeffrey Wright, Matthew Mercer, Laura Bailey und viele weitere prominente Sprecher*innen sind mit an Bord.

Releasetermin & Kaufpreis

Vor allem Fans der Amazon-Serie Invincible könnten mit Dispatch auf ihre Kosten kommen. Und lange warten müsst ihr auf den Release nicht mehr: Am 22. Oktober 2025 erscheint das Adventure vorerst für PC via Steam und für die PlayStation 5. Eine Umsetzung für andere Plattformen ist bisher nicht angekündigt.

Darüber hinaus verlangt das Team von AdHoc Studio keinen Vollpreis: 29,99 Euro sind es, um in den Genuss von Dispatch zu kommen. Wobei ihr am Veröffentlichungstag nicht sofort alles spielen könnt. Stattdessen ist die Handlung in acht Episoden aufgeteilt, aber bevor bei euch die Alarmglocken schrillen – monatelang warten ist nicht vorgesehen.

Im Trailer seht ihr bereits, was euch in Dispatch erwartet:

Stattdessen erscheinen über vier Wochen hinweg immer zwei Episoden pro Woche. Dadurch wollen die Entwickler*innen einerseits Kontinuität, andererseits auch Spannung aufrechterhalten. Zudem hätten die Spieler*innen dann die Möglichkeit, sich untereinander zwischen den Releases auszutauschen, Theorien aufzustellen und so weiter – wie bei einer guten Serie eben.

Sofern es euch schon jetzt in den Fingern juckt und ihr gar nicht mehr warten könnt, dann gibt es eine Möglichkeit, diese Zeit ein wenig zu überbrücken. Schon vor Wochen hat das Team eine kostenlose Demo von Dispatch auf Steam veröffentlicht – die uns qualitativ beeindruckt hat.

