Doch noch Zukunft für Hi-Fi Rush: Mächtiger Publisher macht Nägel mit Köpfen

Mit Hi-Fi Rush, einem kleineren Rhythmus-Action-Titel, der zu Beginn des vergangenen Jahres zu einem waschechten Überraschungs-Hit avancieren konnte, landeten die Tango Gameworks in den Herzen vieler Fans. Nur ein Jahr später dann die bittere Enttäuschung: Das Xbox-Studio wurde von Microsoft kurzerhand dicht gemacht.

Dies ging mit den Massenentlassungen, die in der Branche in den vergangenen Monaten zum Bestürzen vieler nicht unüblich waren, einher. Nun gibt es aber Hoffnung, wenn nicht gar die Rettung für die Entwicklerinnen und Entwickler bei Tango Gameworks: PUBG-Publisher Krafton verspricht dem Studio eine Zukunft.

Hi-Fi Rushs Rettung: PUBG-Publisher Krafton übernimmt Tango Gameworks

Im Mai des aktuellen Kalenderjahres sorgte Microsoft für einen regelrechten Kahlschlag bei den Xbox-Studios: Gleich vier von ihnen wurden geschlossen, neben dem für Hi-Fi Rush verantwortlichen Tango Gameworks auch Arkane Austin (Redfall) und Alpha Dog Games (Mighty Doom), während Roundhouse in die ZeniMax Online Studios eingegliedert wird. Doch dank dem mächtigen PUBG-Publisher Krafton scheint ersteres zunächst gerettet.

Von Krafton gibt es direkt ein paar warme Worte: „Dies markiert einen wichtigen Moment in der globalen Expansion des Unternehmens und seine erste bedeutende Investition in den japanischen Videospielmarkt“, teilt der Publisher sichtlich erfreut mit.

Und auch die Fans des Entwicklerstudios haben Grund zum Aufatmen, müssen sie doch keine drastischen Veränderungen befürchten: „Krafton beabsichtigt, das Team von Tango Gameworks dabei zu unterstützen, sein Engagement für Innovation und die Bereitstellung neuer und aufregender Erfahrungen für die Fans fortzusetzen. Es wird keine Auswirkungen auf den bestehenden Spielekatalog von The Evil Within, The Evil Within 2, Ghostwire: Tokyo, und das ursprüngliche Hi-Fi Rush Spiel haben – sie werden weiterhin dort erhältlich sein, wo sie bisher erhältlich sind.“

Auch, wenn Krafton weitaus strategischere Ziele wie den Ausbau seiner „globalen Präsenz“ verfolgt, statt Tango Gameworks – einem Entwicklerstudio in Not – nur unter die Arme greifen zu wollen, sind die Nachrichten in solchen Zeiten also durchaus erbaulicher Natur. Man wolle „die Grenzen der interaktiven Unterhaltung“ mit der Aufnahme des Studios erweitern, heißt es diesbezüglich ganz konkret. Passend zum Thema: Auch unser Redakteur Jonas hat sich zur Situation in der Spielebranche ein paar Gedanken gemacht.

Quelle: Krafton