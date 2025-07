Donkey Kong Bananza: Fans werden kreativ mit speziellem Modus – „so muss dieses Feature genutzt werden“

Ein neues 3D-Mario für die Nintendo Switch 2 ist zwar noch nicht in Sicht, mit Donkey Kong Bananza haben Fans von 3D-Plattformern aber die wohl bestmögliche Alternative bekommen. Seit letzter Woche gräbt und hüpft der tollkühne Affe über die Konsole und räumt ganz nebenbei Traumwertungen ab.

Das neue Spiel der Macher von Super Mario Odyssey ist, genau wie ebendieses, ein Collectathlon: Nicht nur Bananen muss Donkey Kong auf seiner Reise durch die Gesteinsschichten einsacken, sondern noch einige andere Sammelgegenstände. Wer von der ganzen Action mal etwas Abstand braucht, hat allerdings auch im Titelmenü des Spiels etwas Spannendes zu entdecken.

Donkey Kong Bananza: Künstlermodus begeistert die Fans

Dort könnt ihr nämlich, einmal den +-Knopf gedrückt, in den Künstlermodus wechseln. Ihr bekommt eine Skulptur präsentiert, die ihr nach Lust und Laune bearbeiten könnt. Hier dürft ihr euch sogar mit der neuen Maus-Funktion der Switch 2 austoben, alternativ aber auch klassisch mit Sticks und Buttons – wie DK im Spiel selbst tragt ihr also Material ab und formt eure eigen Kunstwerke. Keine Überraschung allerdings, dass das Internet schon wenige Tage nach Release von Donkey Kong Bananza mit kreativen Ergüssen der Fans geflutet ist.

So haben diese sich naheliegenderweise an zahlreiche Nintendo-Charaktere gewagt, besonders aus dem Super Mario-Kosmos, wie Luigi, Shy Guy oder König Boo, aber auch aus anderen Games wie Samus Aran aus Metroid, Melinda aus Animal Crossing oder Banjo, dem Titelhelden aus dem 90er-3D-Plattformer-Hit Banjo-Kazooie. Doch auch Homer Simpson, die Schweine aus Angry Birds oder ein Todesstern haben es in die Galerie geschafft, die unsere Kolleg*innen von Eurogamer einmal aufgelistet haben.

„Genau so muss dieses Feature genutzt werden“, freut sich ein User unter dem Twitter-Post von Banjo, Ende der 90er quasi ein Spielekonkurrent von Donkey Kong. Einige sehen in dem Modus eine durchaus pädagogische Möglichkeit. „Ich wollte eigentlich nur 15 Minuten herumspielen“, schreibt der oder die Schöpfer*in der Samus Aran-Büste, „drei Stunden später ist das hier daraus geworden. Mein 12-jähriges Ich hätte hier so viel Zeit hineininvestiert. Ich glaube, es ist ein gutes Werkzeug, um Kindern an das Modellieren heranzuführen, ohne teure Materialien zu kaufen.“

Ob wir den Künstlermodus in DKs neuem 3D-Abenteuer fleißig genutzt haben, lest ihr in unserem Test – wie auch natürlich alles weitere Wichtige zu Donkey Kong Bananza.

Quellen: Eurogamer, Twitter / @AS_12239, @StrawHatMidas, Reddit / Familiar-Clothes8116