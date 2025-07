Donkey Kong Bananza: So lange braucht ihr für den Switch 2-Hit – Spielzeit für jeden Typ

Nach elfjähriger Pause, nur unterbrochen von dem Aufwärmen alter Abenteuer, feiert Nintendos bekanntester Affe mit Donkey Kong Bananza auf der Nintendo Switch 2 endlich seine verdiente Rückkehr.

Nur: Wie lange wird DK euch mit seinem Besuch beehren, sprich, wie steht es um die Spielzeit des zweiten Exklusivhits nach Mario Kart World? Nun, das hängt natürlich ganz von euch ab beziehungsweise davon, wie viel der wertvollen Banandium-Edelsteine ihr zu sammeln gedenkt. Denn genau wie bei Super Mario Odyssey kann die Spieldauer von Donkey Kong Bananza extrem schwanken.

Donkey Kong Bananza: Spielzeit für Story-Fans und Banandium-Liebhaber*innen

Wenn ihr es wirklich darauf anlegt, Donkey Kong Bananza so schnell wie möglich hinter euch zu bringen und nur das allernötigste von einem 70 beziehungsweise 80 Euro teuren Spiel zu erleben, dürftet ihr schon in zehn bis fünfzehn Stunden mit Pauline am Planetenkern ankommen. Im Gegensatz zu Odyssey, wo ihr immerhin noch pro Welt eine Mindestzahl Monde sammeln musstet, seid ihr hier nicht gezwungen, Banandium zu futtern.

Lesetipp: Unser Test zu Donkey Kong Bananza

Eure genauen Stunden hängen am Ende dann davon ab, wie schnell ihr Texte lest und wie gut ihr seid. Denn obwohl Donkey Kong Bananza kein schwieriges Spiel ist, dürften sich die fehlenden Fertigkeitspunkte bei geringem Banandium-Konsum später durchaus bemerkbar machen. Seid ihr hingegen am Suchen und Finden interessiert und grast die Schichten nach Gusto ab, bevor ihr weiterzieht, ohne jedoch jeden Punkt auf eurer Liste abzuhaken, solltet ihr mit rund 20 bis 30 Stunden rechnen.

Spieldauer für Komplettisten

Falls ihr hingegen plant, mit DKs Mund wie mit einem Staubsauger durch den Erdboden zu pflügen und einen jeden Banandium-Edelstein aufzufuttern, den die Entwickler*innen von Nintendo EPD Tokyo in Donkey Kong Bananza versteckt haben, dürft ihr mit mindestens 40, eher 50 Stunden rechnen. Insgesamt fällt die Spielzeit also relativ ähnlich zu Super Mario Odyssey (via HowLongToBeat) aus – kein Wunder, wo doch dasselbe Team hinter beiden Titeln steckt.

Ihr seht: Wie es sich für einen klassischen Collecathon gehört, hängt eure Spielzeit mit Donkey Kong Bananza am Ende davon ab, wie viel ihr wirklich erkundet und ob ihr bei der Suche nach Banandium jeden Stein umdreht (beziehungsweise aus dem Weg buddelt) oder nur oberflächlich durch die Welten huscht. Angesichts des Preises und der aktuell noch offenen Release-Termine der nächsten exklusiven Nintendo Switch 2-Kracher wie Hyrule Warriors oder Kirby Air Riders aber vielleicht nicht die beste Idee.

Quelle: HowLongToBeat