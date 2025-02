Nintendo Switch: Brandneues Spiel jetzt kostenlos spielen – aber nur mit diesen Einschränkungen

Wer hüpft seit kurzem von Palme zu Palme, wirft Fässer auf Feinde und rast mit Minenkarren durch die Level auf der Nintendo Switch? Nein, es ist nicht der berühmteste italienische Klempner aller Zeiten, sondern sein einstiger Konkurrent Donkey Kong.

Seit dem 16. Januar könnt ihr auf der Konsole die Neuauflage Donkey Kong Country Returns HD spielen. Dabei handelt es sich um eine grafisch überarbeitete Version des einstigen Wii-Titels, der es sogar schon auf die Nintendo 3DS geschafft hat. Nun erobert er noch eine weitere Plattform und ihr könnt euch jetzt kostenlos davon überzeugen lassen.

Donkey Kong Country Returns HD kostenlos mit Demo spielen

Überraschend hat Nintendo jetzt, wenige Wochen nach dem Release des Jump’n’Runs, eine Demoversion veröffentlicht. Die Anspielversion von Donkey Kong Country Returns HD könnt ihr ab sofort gratis im eShop herunterladen und euch direkt in die ersten affigen Level stürzen – allerdings gibt es ein paar Dinge zu beachten.

So könnt ihr lediglich in die erste Spielwelt hineinschnuppern und dort drei Level erleben. Darüber hinaus steht nur der „Moderne Modus“ zur Verfügung, der euch zusätzliche Herzen gewährt und damit den Fortschritt ein gutes Stück einfacher macht. Ihr erhaltet sogar in der Demo ein paar spezielle Gegenstände, um das Levelende zu erreichen.

Lesetipp: Welche Spiele erscheinen für die Nintendo Switch 2? Wir haben eine erste Liste parat

In der Vollversion gibt es hingegen noch den klassischen Modus, der schwieriger ist und weniger Herzen bietet. Eine weitere Einschränkung: Ihr könnt euren Fortschritt aus der Demo nicht übernehmen. Sprich, wenn ihr euch nach dem Abschluss der Probeversion für den Kauf entscheidet, müsst ihr die Level erneut spielen.

Lohnt sich Donkey Kong Country Returns HD?

Mithilfe der Demo könnt ihr aber immerhin schon einmal feststellen, ob euch Donkey Kong Country Returns HD spielerisch zusagt. Falls ihr jedoch auf der Suche nach einem guten Jump’n’Run seid, solltet ihr euch die Rückkehr des affenstarken Abenteuers nicht entgehen lassen.

Immerhin enthält der Plattformer sämtliche Inhalte der Wii- und 3DS-Fassung, die für die Switch-Version grafisch ein wenig angepasst sind. Zusätzlich gibt es Joy-Con-Unterstützung und den bereits erwähnten „Modernen Modus“, der erstmals auf dem 3DS eingeführt wurde.

Einen Einblick ins Spiel erhaltet ihr auch über den Trailer:

Falls euch das alles reizt, zögert nicht, die kostenlose Demo von Donkey Kong: Country Returns HD auf der Nintendo Switch auszuprobieren. Alternativ erwarten euch 2025 noch weitere Spiele für den Konsolenhybrid.

Quellen: Nintendo, YouTube / Nintendo DE