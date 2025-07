Donkey Kong für die Switch 2: Entwickler machen überraschendes Geständnis

Einer der bekanntesten Videospielhelden aus dem Nintendo-Kosmos feiert in der kommenden Woche sein Comeback: Donkey Kong, der in den 80er Jahren schon auf Spielautomaten Mario das Leben schwer gemacht hat, bekommt ein brandneues Abenteuer spendiert.

Dabei erlebt ihr den Affen mit der roten Krawatte, der sich in den meisten Fällen in 2D-Plattformern von Liane zu Liane schwingt, erstmals seit 1999 in einem 3D-Adventure. Und auch Pauline – im Arcade-Klassiker noch Opfer seiner Entführung – ist wieder mit von der Partie, wenn auch in ungewohntem Look.

Donkey Kong Bananza: Warum es nicht für einen früheren Release gereicht hat

In Donkey Kong Bananza dreht sich natürlich alles um die Jagd nach Unmengen von Bananen. Dabei wühlt sich DK, der extra für die Nintendo Switch 2 einen neuen Look verpasst bekommen hat, mit seinen mächtigen Gorillapranken durch Erde, Gestein und alle möglichen anderen Materialien – ob horizontal oder vertikal. Wie Nintendo nun mitteilt, hätten wir ursprünglich schon viel früher in den Genuss dieses Spiels kommen sollen… und zwar schon auf der ersten Switch.

Für diese hatte es sich sogar schon in Entwicklung befunden, wie Produzent Kenta Motokura verrät (via IGN). Die dem Spielprinzip zugrundeliegende Voxel-Technologie hätte aber die Möglichkeiten der Konsole überstiegen – beziehungsweise wurde schnell klar, dass sie auf der Switch 2 besser funktionieren.

Lesetipp: Alle Spiele zum Launch von Switch 2

„Das hat uns ermöglicht, auf der neuen Hardware eine extrem reiche Vielfalt an Materialien und große mögliche Veränderungen in der Umgebung zu schaffen“, ergänzt Director Kazuya Takahashi. „Und wenn die Zerstörung eines der Kernelemente des Gameplay ist, wollen wir, die Spieler*innen sich immer wieder fragen: ‚Kann ich das kaputtmachen?‘“

Auch Funktionen wie die Maus-Steuerung auf der Nintendo Switch 2 brachte die Entwickler*innen zum Umdenken. „Im Koop-Modus könnt ihr nun die Maus nutzen, um Pauline separat zu steuern“, so Takahashi weiter. Interessante Beobachtung: Auch Mario Kart World war ursprünglich für die erste Switch geplant, bevor es zum Launch-Titel der Nintendo Switch 2 wurde. Unseren Ersteindruck zu Donkey Kong Bananza lest ihr hier.

Quelle: IGN