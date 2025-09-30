Steam: „Bester Shooter aller Zeiten“ – dieses fantastische Spiel bekommt ihr jetzt für gerade einmal 3 Euro

Bei den Bäumen fallen die Blätter, bei Steam die Preise: Seit dem 29. September läuft bei Valves Distributionsplattform der große Herbst Sale. Das ist gut für euren Geldbeutel, denn aktuell könnt ihr jede Menge Geld sparen – wie zum Beispiel bei Doom Eternal.

Der zweite Teil der modernen Trilogie des Franchise sollte ohnehin schon in jeder Bibliothek eines Shooter-Fans stehen. Ist das nicht der Fall, oder ihr einfach nur selten einen Blick auf das Genre wagt, dann könnt ihr ihn jetzt nachholen – und zahlt so wenig, wie nie zuvor.

Doom Eternal: Ein durch und durch rasanter Shooter

Mit Doom Eternal hat id Software 2020 die eigene Neuauflage des Shooter-Klassikers fortgesetzt – und das auf beeindruckende Art und Weise. Das legendäre Studio hat kurzerhand kompromisslose Arena-Action mit Plattform-Einlagen kombiniert. Das resultiert schlussendlich in einem rasanten Gameplay-Flow, bei dem jederzeit der Puls nach oben schießt.

Wir kämpfen uns durch verschiedene Level und ballern alles, was auch nur ansatzweise nach Dämon aus der Hölle aussieht, kaputt. Egal ob mit Schrotflinte, BFG, Kettensäge oder einen auf der Schulter montierten Flammenwerfer. Am Ende geht es nur darum, möglichst effektiv die fiesen Fratzen endgültig loszuwerden.

Dabei greifen die einzelnen Zahnrädchen der Spielmechanik stets gut ineinander. Sogar so gut, dass selbst die Spieler*innen auf Steam nahezu restlos überzeugt sind: Von über 181.000 abgegeben Stimmen, fallen 91 Prozent positiv aus. Auf Reddit wird Doom Eternal derweil sogar als „bester Shooter aller Zeiten“ bezeichnet.

Jetzt für weniger als 3 Euro abstauben

Na, Blut geleckt? Dann bekommt ihr derzeit im Steam Herbst Sale den zweiten der drei modernen Doom-Spiele richtig, also so richtig günstig. Gerade mal 2,99 Euro möchten Bethesda und id Software von euch, damit ihr die Vollversion dauerhaft in eure Bibliothek verfrachtet. Das entspricht einem Rabatt von sagenhaften 90 Prozent.

Wollt ihr hingegen noch die beiden Singleplayer-Erweiterungen, Part 1 und 2 von Ancient Gods, müsst ihr eine Ecke tiefer in die Tasche greifen. Dann sind es jeweils 7,99 Euro mehr oder ihr kauft euch für 11,99 Euro den Year One Pass dazu. Dort sind die beiden DLCs bereits enthalten.

Aber auch mit dem Basisspiel von Doom Eternal seid ihr bereits einige Stunden gut beschäftigt. Und falls euch das zu viel Shooter ist, könnt ihr alternativ einen Blick auf ein neues, hochgelobtes Horrorspiel bei Steam werfen.

Quelle: Steam, Reddit / @Ok_Nefariousness_387