Doom: The Dark Ages bekommt ihr jetzt kostenlos – doch es gibt einen teuren Haken

Doom: The Dark Ages erscheint in rund zwei Wochen und trägt zum Release natürlich erst einmal ein saftiges Preisschild um den Hals. Zwar lassen bisherige Einblicke uns hoffen, dass dieses auch gerechtfertigt ist – gegen gespartes Geld ist allerdings nie etwas einzuwenden.

Wollt ihr euch den sehnlichst erwarteten Ego-Shooter komplett kostenlos schnappen, habt ihr jetzt nämlich die Chance dazu. Dank einer Aktion von Grafikkartenhersteller NVIDIA, der die GPU-Power von nicht wenigen Gaming-PCs mit seiner GeForce-Serie stemmen dürfte, kommt ihr für lau an den dritten Teil der jüngeren Doom-Trilogie. Genau genommen handelt es sich hierbei sogar um die Premium-Variante – doch auch einen kostspieligen Haken gibt es zu beachten.

Doom: The Dark Ages – Kostenlos, wenn ihr die richtige NVIDIA-Grafikkarte kauft

Wie schon oft in der Vergangenheit, wenn es brandaktuelle Blockbuster als Gratis-Geschenk von einem Grafikkartenhersteller gibt, nimmt man euch also in die Pflicht, das entsprechende Modell vorher zu erwerben. Im Falle von Doom: The Dark Ages und seinen durchaus ordentlichen Systemanforderungen passt das natürlich wie die Kugel in den Patronenlauf, weswegen es wohl den einen oder anderen Interessenten unter euch geben dürfte.

Mit dem Kauf einer der folgenden GeForce-GPUs sichert ihr euch den neuesten Doom-Teil, der am 15. Mai 2025 seine Veröffentlichung feiern soll, komplett kostenlos:

GeForce RTX 5070 Ti

GeForce RTX 5080

GeForce RTX 5090

Ihr habt sicherlich bemerkt, dass es sich dabei als lediglich um die taufrische Grafikkartenreihe des bekannten Herstellers handelt – und damit auch ein stolzer Preis einhergeht. Denn die günstigste dieser – die 5070 Ti – schlägt bereits mit rund 800 bis 900 Euro bei den üblichen Händlern zu Buche. Wer sich hingegen ein komplett neues System kaufen möchte, in der eine der genannten Grafikkarten verbaut ist, hat aber ebenfalls Glück: Auch hier bekommt ihr bei ausgewählten Desktop-PCs und Gaming-Laptops ein kostenloses Exemplar von Doom: The Dark Ages.

Passend dazu: Der beste Shooter 2025 – Doom: The Dark Ages hat mich in nur 3 Stunden überzeugt

Auf den entsprechenden Produktseiten des Händlers eures Vertrauens dürftet ihr mehr über die Aktion erfahren, alternativ verrät euch NVIDIA aber auch auf der Webseite, wo und wie ihr vorgehen müsst, um beim neuen Shooter von Bethesda und id Software zu sparen. Darüber hinaus heißt es: „Das Spiel muss über die NVIDIA App auf einem Desktop-PC oder Laptop mit einer installierten qualifizierenden Grafikkarte freigeschaltet werden“ und „Der Kunde muss die Mindestalter-Bedingung des Spiels erfüllen, um es freizuschalten“.

Das neue Doom soll derweil so richtig von einer schnellen Grafikkarte und ihren Path Tracing-Features inklusive physikalisch korrekter Schatten, Reflexionen und globaler Lichtverhältnisse profitieren, wie es im Vorfeld des Release heißt. Mit der Premium Edition bekommt ihr zwei Tage früheren Zugang, einen Kampagnen-DLC sowie das digitale Artbook, den Soundtrack und ein Skin-Paket obendrein. Alle Editionen und Boni von Doom: The Dark Ages haben wir an anderer Stelle für euch im Überblick.

Quellen: NVIDIA