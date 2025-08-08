Dank kostenlosem Update: Der beste Shooter des Jahres ist jetzt noch besser – „Ich liebe euch, Leute“

Rip and Tear, until it is done – und id Software ist offenbar noch lange nicht fertig mit Doom: The Dark Ages, dem neuesten Ableger der 1993 gestarteten Baller-Orgie.

Denn wie man während der QuakeCon 2025 ankündigte, bekommt der bislang beste und vermutlich auch brutalste Shooter des Jahres ein neues, kostenloses Update spendiert – das ab sofort verfügbar ist. Vorhang auf für das Ripatorium, in dem ihr euren Blutdurst gewissermaßen endlos stillen könnt.

Auf Steam skizziert das Team, was genau euch im kostenlosen Update zu Doom: The Dark Ages erwartet. Der Star ist ganz klar das erwähnte Ripatorium, ein neuer Modus, in dem ihr Wellen von Dämonen nach euren eigenen Vorstellungen zerschreddert. Stellt beispielsweise das Zeitlimit, die Musik, die Art der Gegner und die Anzahl der Wellen ein. Als Belohnung gibt es dann einen exklusiven Skin für den Doom Slayer.

Neben dem frischen Feature finden aber auch eine Menge Anpassungen ihren Weg ins Spiel, die eine Rückkehr um einiges attraktiver machen dürften. So könnt ihr nun unter anderem die Intensität der Zeitlupe beim Parieren anpassen, falls euch die aktuelle Standardeinstellung entweder zu viel oder zu wenig davon auf den Bildschirm pustet. Außerdem: Wurde die Geschwindigkeit der Animation, wenn ihr eure Waffen tauscht, erhöht, was den Flow des Kampfes geschmeidiger gestalten soll.

Dazu kommt eine lange Liste an Anpassungen der Waffen, des Drachen, der Level und der Gegner-KI, mit denen man natürlich für ein noch besseres Spielerlebnis in The Dark Ages sorgen will. Zu guter Letzt eine Reihe an Bugfixes, die dürfen natürlich bei keinem Patch fehlen. Fans frohlocken derweil: „Ich liebe euch, Leute, ihr seid die Besten“, schreibt etwa CrustyPig unter der Ankündigung auf Steam.

Hier bekommt ihr einen kleinen Überblick als Video:

Das kostenlose Update ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar, ihr könnt euch also direkt ins Ripatorium stürzen und passend zum Metal-Soundtrack die Straßen des Spiels mit Gedärmen pflastern. Passend dazu könnt ihr Doom: The Dark Ages noch dazu derzeit reduziert auf Steam abgreifen – aber nur für kurze Zeit.

