Das neue Doom schon jetzt spielen – Gratis-Download macht es möglich

Eigentlich erscheint Doom: The Dark Ages erst im Mai, aber das hält Fans natürlich längst nicht davon ab, es schon jetzt zu spielen. Nun, zumindest auf gewisse Art und Weise. Wer schon mal mit den mittelalterlich angehauchten Waffen gegen Dämonen kämpfen möchte, kann das ab sofort in die Tat umsetzen.

Wir spielen damit nicht auf eine Demo zum kommenden Shooter-Kracher an. Solch eine ist leider bislang nicht angekündigt. Es gibt jedoch eine Mod für das originale Doom, mit der ihr schon jetzt ein bisschen die Luft der Mittelalter-Schlachtplatte schnuppern könnt – und Spaß machts definitiv.

Doom: The Dark Ages als Mod für das Original

Die Mod lautet Darkfall, ist beim Hobby-Entwickler Duskredy in Entwicklung und übertragt einzelne Inhalte von Doom: The Dark Ages in den Shooter-Klassiker von 1993. Genauer gesagt handelt es sich um bestimmte Dinge, die bereits aus dem Trailer- und Videomaterial des kommenden Serienablegers schon bekannt sind. In erster Linie also vor allem die Waffen.

So könnt ihr mit Darkfall schon das jetzt schon ikonische Kettensägenschild auspacken und in den Leveln von Doom und dessen 1994 veröffentlichten Sequel ausprobieren. Auch die Skullcrusher-Kanone, also die Waffe, die für die Munition wortwörtlich die Schädel der Feinde nutzt, ist Teil der Modifikation. Außerdem gibt es ein paar angepasste Feinde und sogar die Glory Kills haben es hineingeschafft.

Letzteres sind die oft recht brutalen Nahkampfanimationen, die in den modernen Doom-Spielen eingeführt wurden. Im neuen Serienteil ändert sich zwar das System ein wenig, wie wir unter anderem in unserer kurzen Vorschau zu Doom: The Dark Ages verraten, aber in Darkfall bleibt es beim bekannten Hau-drauf.

Wo bekomme ich den Gratis-Download?

Falls es euch in den Fingern juckt, erhaltet ihr die Darkfall-Mod kostenlos über den Discord-Server von Duskredy. Beachtet jedoch, dass es sich dabei um eine Modifikation für den GZDoom-Client handelt. Dieser erweitert den Shooter-Klassiker um mehr Modfunktionen und bietet zudem die Option, sich vertikal umzuschauen.

Der Download von Darkfall als auch von GZDoom ist grundsätzlich gratis. Allerdings müsst ihr ein Exemplar von Doom und Doom 2 besitzen – die gibt es zum Glück mittlerweile in verschiedenen Online-Shops wie Steam oder GOG aber verhältnismäßig günstig. Falls ihr mehr zum neuen Doom wissen wollt, findet ihr hier alle wichtigen Infos zu Doom: The Dark Ages.

Quelle: Duskredy Discord, YouTube / Gougaru