Doom: The Dark Ages schon jetzt im Angebot – hier zahlt ihr 17 Prozent weniger

Der Doom-Slayer schnetzelt und ballert sich seit letzter Woche wieder durch höllische Gefilde und lässt es dabei standesgemäß krachen. Wenn ihr euch den Shooter noch nicht gegönnt habt, lockt jetzt schon ein Rabatt-Angebot auf Doom: The Dark Ages. Dabei könnt ihr bereits wenige Tage nach Release 17 Prozent auf den Vollpreis sparen.

Doom: The Dark Ages schon jetzt im Angebot

Krachende Sounds und herrlich übertriebenes Geschnetzel können Fans der legendären Shooter-Reihe auch in dem aktuellen Teil Doom: The Dark Ages erwarten. Im Prequel zu Doom (2016) und Doom Eternal (2020) tretet ihr erneut gegen die Ausgeburten der Hölle an und könnt euch in der Dark-Fantasy-Atmosphäre ordentlich austoben. Mit Kreissägen-Schild, Morgenstern und einer Kanone, die die Schädel eurer Gegner zerstückelt und als Geschoss verwendet, geht ihr auf die erbarmungslose Jagd.

Auf dem Portal Fanatical könnt ihr jetzt einen Steam-Key abgreifen und 17 Prozent auf den Vollpreis sparen – 66,39 Euro werden dadurch noch fällig. Glühende Fans haben auch die Chance auf die Premium Edition für 91,29 Euro, in der ihr den künftigen Kampagnen-DLC, ein digitales Artbook, Soundtrack und das Divinity-Skin-Pack als Dreingabe genießen könnt.

Lesetipp: Was ihr vor dem Spielen von Doom: The Dark Ages wissen müsst

Auf Metacritic kann der First-Person-Shooter derzeit eine Durchschnittswertung von 85/100 aufweisen. Auch bei uns im Test schnitt das Spektakel trotz vereinzelter Kritikpunkte gut ab und versetzte uns in unterhaltende Baller-Laune. Das wuchtige Kampfsystem mit seinen abwechslungsreichen Waffen ist wie gewohnt das Prunkstück von Doom: The Dark Ages.

Wenn euch weniger nach brachialer Action und mehr nach fantasievoller Rollenspiel-Ästhetik der Sinn steht, könnt ihr euch diesen erst im vergangenen Herbst erschienenen Top-Titel mit 64 Prozent Rabatt gönnen.

Quellen: Fanatical, Metacritic