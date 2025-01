Neues Doom schockt Fans mit seinen Systemanforderungen – „Ich habe wirklich Angst“

Als Doom Eternal 2020 erscheint, war es ein auf dem PC durch die Bank weg gut optimiertes Spiel. Bei Doom: The Dark Ages könnte es ganz anders werden, denn der Shooter verlangt nach sehr starker Hardware – verpflichtendes Raytracing zum Dank.

Die id-Tech Engine 8 soll zwar weiterhin kein Hardwarefresser vor dem Dämon sein, dennoch muss euer PC halbwegs aktuelle Komponenten verbaut haben. Wer sich zuletzt mit Indiana Jones und der große Kreis auseinandergesetzt hat, kann bereits erahnen, was ihm blüht – und einigen gefällt die Vorstellung ganz und gar nicht.

Doom: The Dark Ages – Das sind die Systemanforderungen

Wer im Mai zusammen mit dem Doom Slayer ins Mittelalter reisen möchte, sollte auf jeden Fall über eine schnelle Grafikkarte verfügen. Denn Raytracing ist in Doom: The Dark Ages Pflicht, ganz so wie im Abenteuer mit Dr. Jones. Wer keine GPU an Bord hat, die die Technologie unterstützt, schaut in die Röhre, selbst auf minimalen Anforderungen.

Falls ihr im Normalfall mit einer 4K-Auflösung unterwegs seid, dann verlangt das neue Doom nach aktueller High-End-Hardware – jeweils übrigens für 60 Bilder pro Sekunde. Welche Leistung benötigt wird, um etwa 144 Hertz-Monitore auszulasten, geht aus den Anforderungen seitens Bethesda und id Software nicht hervor.

Aber nun genug erzählt, hier sind einmal die kompletten Systemanforderungen für Doom: The Dark Ages im Überblick.

Minimale Anforderungen Empfohlene Anforderungen Ultra 4K-Anforderungen geeignet für: 1080p, 60 FPS, niedrige Einstellungen 1440p, 60 FPS, hohe Einstellungen 4K (2160p), 60 FPS, Ultra-Einstellungen Betriebssystem (OS) Windows 10/11 64-Bit Windows 10/11 64-Bit Windows 10/11 64-Bit Prozessor (CPU) AMD Ryzen 7 3700X oder Intel Core i7 10700K oder besser AMD Ryzen 7 5700X oder Intel Core i7 12700K oder besser AMD Ryzen 7 5700X oder Intel Core i7 12700K oder besser Grafikkarte (GPU) Nvidia GeForce RTX 2060 Super oder AMD Radeon RX 6600 oder besser (8 GB VRAM) Nvidia GeForce RTX 3080 oder AMD Radeon RX 6800 oder besser (10 GB VRAM) Nvidia GeForce RTX 4080 oder AMD Radeon RX 9700XT oder besser (16 GB VRAM) Arbeitsspeicher (RAM) 16 GB 32 GB 32 GB Speicherplatz 100 GB NVMe SSD 100 GB NVMe SSD 100 GB NVMe SSD

„Warum wird Raytracing jetzt erzwungen?“

Bei den Fans kommen die deutlich höheren Systemanforderungen im Vergleich zum fünf Jahre alten Vorgänger nicht so gut an. Reichte damals noch eine GeForce 1050 Ti für die minimalen Anforderungen aus, ist jetzt Raytracing Pflicht – und wer weiß, wie hoch die Bilder pro Sekunde maximal sein können.

Entsprechend fällt vor allem auf Reddit die Kritik negativ aus. In einem über 290 Kommentare starken Thread sind etliche Beiträge, die sich schockiert zeigen. Die meisten verstehen nicht, warum unbedingt Raytracing dauerhaft aktiv sein muss. „Warum zum Teufel wird Raytracing jetzt erzwungen?“, heißt es etwa von MarcsterS. „Ich habe erwartet, dass sie es höllisch gut optimieren. Ich habe wirklich Angst“, schreibt derweil ponnoos3.

Ob Doom: The Dark Ages jedoch all diese Leistung benötigt, bleibt abzuwarten. Spätestens beim Release am 15. Mai 2025 wissen wir mehr, wobei der Shooter auch für PS5 und Xbox Series X|S erscheint. Welche Spiele ihr aktuell im Xbox Game Pass erhaltet, erfahrt ihr hingegen an anderer Stelle.

