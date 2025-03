Doom: The Dark Ages – Auf diese ungewöhnliche Weise könnt ihr den Shooter durchspielen

In gut zwei Monaten heißt es endlich wieder „Rip and Tear, until it is done“, denn dann steht mit Doom: The Dark Ages der nächste Ableger der brachialen Shooter-Reihe auf der Matte.

Welche Waffen der bietet, haben ja bereits die ersten Trailer gezeigt: Von der klassischen Shotgun über den Schädel-Brecher, bei dem die Knochen der Gegner zu schmerzhaften Splittern gemahlen werden, ist alles mit dabei. Doch könnt ihr Doom: The Dark Ages eigentlich auch nur im Nahkampf durchzocken?

Doom: The Dark Ages – Ja, ihr kommt auch ohne Schusswaffen durch die Höllenhorden

Die kurze Antwort auf diese Frage lautet ja, wie Game Director Hugo Martin und Produzent Marty Stratton in einem Interview mit PCGamer verraten. „Wenn Leute es geschafft haben, Dark Souls ohne Schaden oder nur mit der Pistole den Nightmare-Modus [von Doom 2016] durchzuspielen, bin ich mir sehr sicher, sie finden heraus, wie es nur mit Schild und Nahkampf geht, weil die sehr stark sind“, heißt es von Martin.

Das robuste Schild, das ihr ganz im Geiste von Captain America wie einen Bumerang werfen und wieder auffangen könnt, und das außerdem über eine eingebaute Sägefunktion verfügt, scheint also zusammen mit dem Parieren von gegnerischen Angriffen genug zu sein, um die Credits zu erreichen. Ganz so leicht wird es aber nicht, wie Martin hinzufügt: „Ihr würdet eine harte Zeit haben, das ist sicher.“

Hardcore-Herausforderungen sind also möglich in Doom: The Dark Ages, auch wenn das Spiel nicht darauf ausgelegt ist, wie Stratton die Frage kommentiert. „Es ist nicht wie Dishonored oder so etwas, wo man das Spiel darauf ausbalanciert, dass jemand sowas tun kann“, erklärt er. Nur weil es in der Theorie umsetzbar ist, heißt das also nicht, dass ihr damit unbedingt auch eine gute Zeit haben werdet.

Das hält Spieler*innen natürlich nicht davon ab, die Grenzen von Games auszutesten. Wie sonst wäre der Saxophon-No-Damage-Run in Elden Ring wohl zu erklären? Welche spannenden Methoden sich Fans dann für Doom: The Dark Ages ausdenken, sehen wir ab dem Release am 15. Mai. Und wer weiß, auf welchen bizarren Gerätschaften man das Spiel dann zum Laufen bringt, wo das erste Doom mittlerweile selbst auf einem Sexspielzeug spielbar ist?

