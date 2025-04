Doom: The Dark Ages vorbestellen: Alle Editionen, Boni und Xbox Game Pass im Überblick

Schon bald bebt der Boden und Dämonen bekommen es mit der Angst zu tun. Der Grund? Doom: The Dark Ages erscheint am 15. Mai und lässt den Slayer abermals Höllenwesen wieder dahin zurückschicken, wo sie eigentlich herkommen.

Falls ihr von Anfang an dieses Spektakel miterleben wollt, stehen euch gleich mehrere Optionen zur Verfügung. Wir fassen für euch zusammen, was ihr über die verschiedenen Editionen der Mittelalter-Sause wissen müsst und ob es den Shooter im Xbox Game Pass gibt.

Doom: The Dark Ages – Die Editionen im Überblick

Wie für große Spiele heutzutage üblich, erscheint auch Doom: The Dark Ages nicht nur in einer, sondern in gleich drei verschiedenen Ausgaben. Diese unterscheiden sich sowohl inhaltlich als auch vom Preis sehr deutlich voneinander – eine gibt es sogar nur im Einzel- und Versandhandel zu erwerben.

Reicht euch ausschließlich das Spiel, könnt ihr das Spiel in der Standard Edition vorbestellen. Diese kostet auf dem PC, der PS5 und Xbox Series X|S 79,99 Euro und enthält ausschließlich die Vollversion. Zusätzliche Boni oder irgendwelche Extras sind nicht mit an Bord.

Hier geht’s zum Produkt: Doom: The Dark Ages Standard Edition für 79,99 Euro auf Amazon vorbestellen 🛒

Für 30 Euro mehr, also insgesamt 109,99 Euro, bekommt ihr die Premium Edition von Doom: The Dark Ages. Neben dem Basisspiel erhaltet ihr außerdem den digitalen Soundtrack, ein digitales Artbook, ein Skin-Paket für den Slayer, Drachen und Atlan-Mech sowie den Kampagnen-DLC. Letzter soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Zu guter Letzt dürft ihr zwei Tage früher mit dem Spielen anfangen.

Hier geht’s zum Produkt: Doom: The Dark Ages Premium Edition für 109,99 Euro auf Amazon vorbestellen 🛒

Seid ihr hingegen riesige Fans des id Software-Shooters und sammelt alles, was nicht niet- und nagelfest ist, kommt die Collector’s Edition auf den Tisch. Für stolze 209,99 Euro umfasst das Paket neben der Premium Edition zusätzlich eine etwa 30 Zentimeter große Figur des Doom Slayer inklusive abnehmbaren Waffen und Umhang.

Hier geht’s zum Produkt: Doom: The Dark Ages Collector’s Edition für 209,99 Euro auf Amazon vorbestellen 🛒

So schick sieht die Collector’s Edition von Doom aus. Nur teuer ist das Vergnügen. Credit: Bethesda Softworks / id Software

Darüber hinaus gibt es eine Steelbook-Hülle und eine Replik der roten Schlüsselkarte. Insgesamt also das mit Abstand dickste, aber zugleich auch teuerste Paket, welches übrigens auch für den PC angeboten wird. Der Preis ist jedoch auf allen Plattform derselbe.

Gibt es einen Vorbesteller-Bonus?

Falls ihr euch dazu entscheidet, Doom: The Dark Ages vorzubestellen, erhaltet ihr zusätzlich den Skin „Leeren Doom Slayer“. Dies ist unabhängig von der von euch ausgewählten Edition, sprich ihr bekommt den Bonus stets digital ausgeliefert, egal ob Standard, Premium oder sogar Collector’s Edition.

Ist Doom: The Dark Ages im Xbox Game Pass?

Wer deutlich weniger tief in die Tasche greifen möchte, kann Doom: The Dark Ages aber noch auf anderem Wege zocken. Da Publisher Bethesda und somit auch id Software schon seit einigen Jahren fest zu Microsoft gehören, erscheint das Action-Fest auch direkt im Xbox Game Pass.

Somit könnt ihr ab dem 15. Mai den Ego-Shooter ebenso über das von Microsoft angebotene kostenpflichtige Abo auf dem PC oder der Xbox Series X|S spielen. Falls es euch gefällt oder ihr den Vorabzugang benötigt, könnt ihr außerdem digital für 34,99 Euro auf die Premium Edition upgraden.

Ob sich der Kauf oder zumindest das Abo lohnt, müsst natürlich ihr selbst entscheiden. Beim Anspielen hat Doom: The Dark Ages jedoch zuletzt einen sehr guten Eindruck hinterlassen.

