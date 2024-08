Dragon Age: The Veilguard – Geplanter Releasetermin durchgesickert

Lange mussten Fans von BioWares beliebter Fantasy-Rollenspiel-Reihe warten, nun scheint Dragon Age: The Veilguard plötzlich ganz nah. Denn schon jetzt ist der Releasetermin des heißersehnten Titels bereits durchgesickert.

Der letzte Eintrag der Serie liegt gut eine ganze Dekade in der Vergangenheit: Im Jahre 2014 veröffentlichte man mit Dragon Age: Inquisition Veilguards Vorgänger, im Herbst soll das kommende Kapitel der Saga dann aber endlich spielbar sein.

Dragon Age: The Veilguard – Release erfolgt im Oktober

Neuesten Informationen zufolge beläuft sich der Releasetermin für Dragon Age: The Veilguard auf den Halloweentag: Am 31. Oktober soll es so weit sein, wie eine vorab veröffentlichte Version des Release Date Reveal-Trailers besagt. Dieser tauchte bereits vor seinem geplanten Start online auf und brachte das finale Datum so hervor.

Natürlich dürfte auch der Trailer selbst noch einen Blick wert sein, immerhin können Dragon Age-Fans so noch vor Release ein paar frische Eindrücke sammeln. Das entsprechende Video findet ihr seit Kurzem auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Dragon Age ganz offiziell:

Jüngst stellte BioWare auch eine Marketing-Roadmap zur Vorbereitung auf die Veröffentlichung von The Veilguard vor. Mit jener will man schon in den kommenden Tagen einen ausführlicheren Blick auf die High-Level-Kämpfe und die PC-Version des Spiels werfen, ehe man sich in den darauffolgenden auf weitere Spielelemente konzentriert.

Vorbestellen könnt ihr das in nicht einmal zwei Monaten erscheinende Rollenspiel natürlich ebenfalls bereits, falls ihr scharf auf ein paar Goodies wie kosmetische Gegenstände sein solltet. Habt ihr noch Fragen zum neuen BioWare-Titel, so könnt ihr diese am 30. August im Rahmen einer Q&A-Runde über Discord loswerden. Und alles, was ihr zu Dragon Age: The Veilguard schon jetzt wissen solltet, verraten wir euch an anderer Stelle ganz ausführlich.

