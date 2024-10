Dragon Age: The Veilguard – Das müsst ihr noch zu Releasezeiten, Preload & Systemanforderungen wissen

Nicht mehr all zu lange ist es hin, dann erwartet uns mit Dragon Age: The Veilguard der nächste Rollenspielriese in diesem Jahr. Hinsichtlich des Releases enthüllen Bioware und Electronic Arts nun die globalen Launchzeiten.

Auch wie es um den Preload und die Systemanforderungen, die euer PC im Falle dessen, dass ihr nicht zu den PS5– oder Xbox-Spielenden zählt, stemmen muss, ist bekannt. Im Folgenden fassen wir die wichtigsten Informationen noch einmal zusammen.

Dragen Age: The Veilguard – Das sind die globalen Releasezeiten

Dass Dragon Age: The Veilguard am 31. Oktober des aktuellen Kalenderjahres seine Veröffentlichung feiern wird, wissen wir bereits seit längerer Weile. Das neueste Rollenspiel aus den Reihen Biowares feiert seinen globalen Launch laut offiziellem Blog-Eintrag und dazugehörigem Twitter-Post zu folgenden Releasezeiten rund um den Erdball:

In Deutschland soll es demnach auf allen Plattformen um 17 Uhr so weit sein, dann dürfen sowohl PC- als auch PS5- und Xbox Series-Besitzende in die fantastische Welt von Thedas abtauchen. Herunterladen könnt ihr euch den rund 100 Gigabyte schweren Blockbuster aber bereits einige Tage zuvor, sofern ihr ihn auf den Konsolen angehen wollt.

Kein Preload für PC-Spielerinnen und -Spieler

Auf der Xbox wird Dragon Age: The Veilguard mit 92,3 GB angegeben, auf der PlayStation oder dem PC scheint eine Größe von rund 100 GB ebenfalls realistisch. Seit dem 14. Oktober können sich Besitzender einer der Maschinen aus dem Hause Microsoft über den Preload freuen, auf Sonys Spielekonsole soll dieser hingegen erst ab dem 29. Oktober zur Verfügung stehen.

Wer sich auf dem PC heimisch fühlt, hat in diesem Fall leider das Nachsehen: Electronic Arts verzichtet kurzerhand auf Denuvo – „Dragon Age: The Veilguard wird auf keiner Plattform DRM von Drittanbietern (wie Denuvo) enthalten“, heißt es diesbezüglich ganz offiziell. „Das Fehlen von DRM bedeutet, dass es für PC-Spieler keine Preload-Periode geben wird“, so weiter.

Die Systemanforderungen auf einen Blick

Seit einigen Tagen stehen auch die Systemanforderungen für Dragon Age: The Veilguard fest: Zwar erwartet euch kein so heftiger Hardware-Hunger im Bereich vergleichbarer Vertreter, dennoch solltet ihr eine moderne Grafikkarte der jüngeren Generationen verbaut haben, sofern ihr mit Raytracing spielen wollt.

Zockt ihr zudem auf einem Monitor mit WQHD– oder 4K-Auflösung und wollt dabei die ultimativen Grafikeinstellungen verwenden, ist wohl mindestens eine RTX 3080 von NVIDIA oder eine RX 6800 XT von Radeon nötig. Alle Systemanforderungen findet ihr in der entsprechenden Übersicht.

Nur noch wenige Tage verbleiben bis zum Release am 31. Oktober. Alles, was ihr noch rund um Editionen, Story und Co. zu Dragon Age: The Veilguard wissen müsst, haben wir an anderer Stelle für euch ausführlich festgehalten.

Quellen: Twitter / @dragonage