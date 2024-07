Dragon Age: The Veilguard – Einstellbarer Schwierigkeitsgrad soll jeden abholen

Nach zehn Jahren bekommt die Dragon Age-Reihe einen neuen Eintrag: Mit The Veilguard möchte Entwicklerstudio BioWare die epische Story fortführen und das Franchise auf eine neue Ebene heben. Dabei will man nicht nur die alteingesessenen Dragon Age-Veteran*innen abholen, sondern auch potenzielle neue Fans dazugewinnen.

Ein Weg ist unter anderem der umfangreiche und sehr inklusive Charakter-Editor, außerdem sollen die charismatischen und abwechslungsreichen Party-Mitglieder Sympathien sammeln. Nun ist auch bekannt geworden, dass Spieler*innen die Auswahl aus einer Menge Schwierigkeitsgrade haben.

Dragon Age: The Veilguard – Storyteller oder Albtraum?

Auf diese Weise kann jeder Neuling in der Welt von Dragon Age oder gar im Rollenspielgenre einen einfacheren Einstieg finden. Der Storyteller-Modus fokussiert sich mehr auf die Lore, falls ihr lieber die Geschichte genießen wollt; mit dem Abenteurer-Modus bekommt ihr ein ausgeglichenes Erlebnis aus Story und Kampf; der Schwierigkeitsgrad Albtraum sorgt für eine extreme kämpferische Herausforderung. So weit, so bekannt – derartige Schwierigkeitsstufen waren schon in zahlreichen Rollenspielen oder Adventures zu erleben.

Etwas Besonderes in Dragon Age: The Veilguard soll dagegen der ungebundene Modus sein, in dem ihr bestimmte Gameplay-Einstellungen individualisieren könnt. Von Wegmarkierungen, die euch zum nächsten Questziel führen, über automatische Zielfindung beziehungsweise -hilfen bis hin zu justierbaren Parier-Optionen. Ihr könnt sogar einstellen, wie viel Schaden ihr einstecken dürft oder die Lebensleiste der Gegner anpassen. Selbst eine Einstellung, in der ihr nicht sterben könnt, soll es geben.

Oftmals wird auf Spieler*innen hinabgeblickt, die den Schwierigkeitsgrad eines Games herabsetzen, weil sie es als unehrlichen Weg sehen, wie das Spiel absolviert wird. Wenn es jedoch von den Entwickler*innen als Teil des Spiels gegeben wird – warum nicht? „Diese Einstellungsmöglichkeiten sind keine Cheats“, verdeutlicht auch Game Director Corinne Busche (via GameInformer). „Es sind Optionen, um sicherzustellen, dass Spielerinnen und Spieler aller Fähigkeitsstufen im Abenteuer präsent sein können.“

Das Action-RPG soll im kommenden Herbst auf den Markt kommen. Was wir neulich von Dragon Age: The Veilguard auf dem Summer Game Fest gesehen haben, könnt ihr in unserem Bericht dazu lesen.

Quelle: GameInformer