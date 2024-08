Dragon Age: The Veilguard – Systemanforderungen verraten, wie schnell euer PC wirklich sein muss

Mit Dragon Age: The Veilguard erscheint in diesem Herbst einer der größten Rollenspiel-Namen des Jahres. Wenn ihr direkt vom ersten Tag an auf dem PC dabei sein wollt, solltet ihr aber vorher sicherstellen, dass ihr über die richtige Hardware verfügt.

Schließlich wird die Bioware-Produktion den ersten Trailern nach zu urteilen bei weitem kein hässliches Entlein. Ihr könnt aber dennoch beruhigt sein, denn echte High-End-Hardware steht nicht zur Debatte. Zumindest wenn ihr nicht eine 4K-Auflösung anstrebt, andernfalls dürften die Systemanforderungen deutlich steigen.

Dragon Age: The Veilguard – Die Systemanforderungen im Überblick

Im Gegensatz zu vielen Mitbewerber*innen verraten EA und Bioware bislang nur zwei verschiedene Systemanforderungen für Dragon Age: The Veilguard, die zudem wichtige Details vermissen lassen. So wird nicht ausgeführt, für welche Auflösung und FPS-Werte die angegebenen Konfigurationen angedacht sind. Wir vermuten aber mal, dass es sich jeweils um Full-HD handelt, bei dem entweder 30 oder 60 Bilder pro Sekunde erzielt werden.

Unabhängig davon lässt sich eines festhalten: Das neue Dragon Age wird auch auf alter Hardware noch Laufen. Selbst auf einer mittlerweile fast zehn Jahre alten Nvidia GeForce GTX 970 sollt ihr das Rollenspiel noch erleben können:

Mindestanforderungen Empfohlene Anforderungen Betriebssystem (OS) Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Prozessor (CPU) Intel Core i5-8400 oder AMD Ryzen 3 3300X Intel Core i9-9900K oder AMD Ryzen 7 3700X Grafikkarte (GPU) Nvidia GeForce GTX 970 oder 1650 oder AMD Radeon R9 290X Nvidia GeForce RTX 207 oder AMD Radeon RX 5700XT Arbeitsspeicher 16 GB RAM 16 GB RAM Speicherplatz 100 GB (HDD unterstützt, SSD bevorzugt) 100 GB SSD

Solltet ihr übrigens auf Windows 11 unterwegs sein und eine AMD CPU nutzen, dann müsst ihr euer Bios auf AGESA V2 1.2.0.7 updaten. Dies ist laut der EA-Seite „erforderlich“.

Angesichts der verhältnismäßig niedrigen Systemanforderungen lässt sich spekulieren, dass Dragon Age: The Veilguard vermutlich auch gut auf dem Steam Deck läuft. Immerhin ist das Rollenspiel bereits noch vor dem Release verifiziert. Und apropos: Biowares jüngstes Spiel wird euch zu Halloween nicht nur auf dem PC heimsuchen.

Quelle: EA