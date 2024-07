Die erste gute Nachricht? Neues Dragon Age verzichtet auf die EA app – und unterstützt das Steam Deck

Seit der Ankündigung durfte sich Dragon Age: The Veilguard schon einiges an Kritik anhören, aber nun gibt es eine Nachricht, über die sich PC-Spieler freuen dürfen: Auf Steam verzichtet das Rollenspiel auf einen zusätzlichen Launcher.

Obwohl normalerweise sonst bei Produktionen von Electronic Arts die EA app ebenfalls zum Einsatz kommt, ist es beim nächsten Dragon Age-Serienteil nicht der Fall. Stattdessen schlägt man denselben Weg wie beim Remake von Dead Space ein, was auch Spieler*innen auf dem Steam Deck entgegen kommt.

Dragon Age: The Veilguard und der Verzicht auf die EA app

In einer recht überraschenden Mitteilung auf Twitter kündigte Bioware an, dass Dragon Age: The Veilguard auf Steam nativ erscheint. Das bedeutet, dass ihr beim Kauf über Valves Distributionsplattform nicht noch zusätzlich die EA app zum Spielen benötigt. Stattdessen funktioniert der Rollenspiele-Reihe vierter Teil dann exakt so wie zahlreiche andere Spiele auf Steam.

Für den Komfortlevel ist das ein netter Pluspunkt, für Spieler*innen auf dem Steam Deck hingegen sogar eine richtig gute Nachricht. Denn zusätzlich heißt es seitens Bioware, dass Dragon Age: The Veilguard auf dem Steam Deck verifiziert ist – wodurch es seinen drei Vorgängern schon jede Menge voraus hat. Allerdings heißt der Status nicht zwingend, dass das RPG auch tatsächlich gut auf dem Handheld-PC laufen wird.

Schließlich gibt es bislang nicht einmal offizielle Systemanforderungen. Basierend auf dem bisher Gezeigten dürfte das vierte Dragon Age aber durchaus einiges an Leistung benötigen. Ob das noch auf dem Steam Deck gut spielbar sein wird, bleibt abzuwarten. Spätestens zum Release werden wir euch dahingehend ein Update geben.

Releasetermin wird bald verraten

Apropos Veröffentlichung: Noch gibt es keinen festen Termin, aber das ändert sich schon bald. Laut Bioware wird es in den nächsten Wochen entsprechende Details zum Launch und zum Releasedatum geben. Wann genau? „Später im Sommer.“

Sobald die beiden Firmen mit den heißerwarteten Infos herausrücken, werden wir euch natürlich darüber informieren. Sowohl in einer separaten News als auch über unsere stetig gepflegten Info-Übersicht zum Thema Dragon Age: The Veilguard.

Quelle: Twitter / @dragonage