Dragon Age: The Veilguard – Wenn ihr diese Stimme erkennt, hattet ihr in Baldur’s Gate 3 wahrscheinlich eine heiße Zeit

Mit Dragon Age: The Veilguard kommt – voraussichtlich in den nächsten Monaten – ein Action-RPG, mit dem Entwicklerstudio BioWare die durchaus beliebte, in den letzten Jahren aber ein bisschen aus dem Fokus geratene Reihe wiederbeleben möchte.

Nachdem nicht nur die ersten Trailer draußen sind, sondern sogar schon die Prolog-Mission im Gameplay bewundert werden konnte, sind die Reaktionen – natürlich – gemischt. Die Tonart des Spiels ist deutlich lockerer – humorvolle Szenen und Dialoge erwecken zumindest den Eindruck, dass es trotz ernster Umstände nicht allzu düster zugehen sollte.

Dragon Age: The Veilguard – Vier Stimmen für ein Hallelujah

Doch selbst wenn man sich innerhalb der Handlung nicht allzu ernst nehmen sollte, ist es den Entwickler*innen von Dragon Age: The Veilguard ein wichtiges Anliegen, dass auf jeden Fall die Bedürfnisse der Spieler*innen gehört und umgesetzt werden. So gibt es einen detaillierten Charakter-Editor, der von realistisch wehenden Haaren über kleinteiligste Gesichtspartien bis zum im Auge des Betrachters perfekten Körper nahezu endlose Möglichkeiten bietet. Auch die Stimmen sind anpassbar – und eine davon dürfte Rollenspiel-Fans, die sich in der jüngeren Vergangenheit in die ein oder andere Liebelei abseits des Kampfgetümmels gestürzt haben, bekannt vorkommen.

Alex Jordan war einer der Voice Actors im Rollenspielhit Baldur’s Gate 3. Und selbst wenn er keinen der Gefährten sprach, ja nicht einmal eine Nebenrolle hatte, dürften die meisten von euch seine Stimme vernommen haben. Von Larian Studios wurde er nämlich extra für die sinnlichen Töne engagiert, die ihr hört, wenn ihr in einem Techtelmechtel in die Vollen geht. „Es war sehr seltsam im Studio“, sagte er damals. „Ich habe viel ‚mmh‘ und ‚aah‘ gesagt und meine Hand geküsst.“ Aber hey – er war im Spiel des Jahres 2023 zu hören.

Und vielleicht war es ja dieses Talent – wenngleich Jordan unter anderem auch Rollen in Final Fantasy 16 und Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sprach – das ihm die Hauptrolle in Dragon Age: The Veilguard verschaffte. Hier könnt ihr euren Charakter Rook mit einer von jeweils zwei männlichen oder weiblichen Stimmen ausstatten, mit amerikanischem oder britischem Akzent. Neben Jordan haben Bryony Corrigan (Good Omens), Erika Ishii (Apex Legends) und Jeff Berg (Battlefield 1) die Texte für Rook eingesprochen. Fans des Franchise können sich freuen, dass wiederkehrende Charaktere wie Varric (Brian Bloom) und Solas (Gareth David-Lloyd) ihre angestammten Stimmen bekommen.

Dass Alex Jordan seine Kenntnisse über das erotische Voice Acting wieder unter Beweis stellen muss, ist nicht unwahrscheinlich. Game Director Corrine Busche verweist zumindest darauf, dass Dragon Age: The Veilguard ein „erwachsenes Rollenspiel“ wird, und das Spiel in dieser Hinsicht keine falsche Scheu zeigen wird. Wann wir uns davon überzeugen können, ist noch nicht klar, voraussichtlich jedoch schon ab Herbst 2024.

Quellen: Youtube / Dragon Age, tiktok / alexjordanvoiceactor, Eurogamer