Dreiste Kopien im eShop: Dieses Spiel hat es jetzt erwischt

Es war auf jeden Fall eines der aufsehenerregendsten Spiele des Jahres: Obwohl es bei den Game Awards – zum Missfallen des Game Directors – nicht zum Spiel des Jahres gereicht hat und auch in unserer 4P-internen Bestenliste nicht in die Top 10 geschafft hat, hat Black Myth Wukong in jedem Jahresrückblick einen Platz verdient.

Das Spiel von Entwicklerstudio GameScience beeindruckte vor allem durch eine gestochen scharfe Optik mit butterweichen Animationen und einem kreativen Gegner-Design. Positive Rezeptionen und eine große Bekanntheit, besonders im Herkunftsland China, versuchen nun aber Spielehersteller mit kleineren und vermeintlich minderwertigeren Titeln für sich zu nutzen.

Black Myth Wukong: Wie leicht kann es zu Verwechslungen kommen?

So könnt ihr zum Beispiel im Nintendo Store den Plattformer Wukong Sun: Black Legend vorbestellen. Dieses von Global Game Studio entwickelte Spiel entspricht allerdings weder in puncto Grafik noch im Genre dem bei den Game Awards als bestes Actionspiel des Jahres ausgezeichneten Black Myth Wukong. Eine Verwechslung ist also trotz des ähnlichen Names schon bei geringer Aufmerksamkeit fast ausgeschlossen.

Trotzdem sind Fans sauer; der Release des Spiels im Sommer und der größte Erfolg eines chinesischen AAA-Games auf dem internationalen Markt führte zu einem wahren Hype um Black Myth Wukong, wie Business Insider schreibt. Die News-Plattform Pear Video entrüstet sich daher auf dem chinesischen Social Media-Portal Weibo: „Schon lange werden bekannte Spiele von Nachahmern plagiiert. Sie nutzen deren Namen und verändern den Look ihrer eigenen kleinen Spiele, um sie in großen Stores anzubieten. Dann nehmen sie einen ähnlichen Namen, wie die bekannten Spiele, um uninformierte Konsumenten zum Kauf zu locken.“

Der Vorwurf wirkt weit hergeholt – wie uninformiert müsste man sein, um diese beiden Spiele wirklich ernsthaft zu verwechseln. Allerdings ist schwer bestreitbar, dass Global Games Studio mit dem doch sehr ähnlich klingenden Titel und auch dem vergleichsweise hochwertigen Titelbild die Erfolgsschiene von Black Myth Wukong fahren will – oder sich zumindest in seinem Licht sonnen. Auch das im Nintendo Shop erhältliche Wukong’s Child: Monkey King Myth, das nur einen Monat nach seinem „Vorbild“ released wurde, scheint eine ähnliche Taktik zu verfolgen – wenn auch mit stümperhaft hingeschludertem KI-Titelbild.

Fakt ist aber auch, dass die Figur Sun Wukong, der Hauptdarsteller dieser Spiele, kein geistiges Eigentum von GameScience ist, sondern eine literarische Figur, die schon in vielen anderen Medien, unter anderem Videospielen (League of Legends, Smite, For Honor), Verwendung fand. Die Nutzung der Figur und seines Namens kann also scheinbar schlechteren Spielen nicht als Kopie vorgeworfen werden. Black Myth Wukong selbst macht derweil nicht nur mit seinen beiden gewonnenen Game Awards Schlagzeilen, sondern auch mit neuem Content für das Endgame.

