Driver: Ubisoft sägt die TV-Serie ab – doch macht Franchise-Fans trotzdem Hoffnung

Schon vor der Jahrtausendwende erschien mit Driver ein Videospiel, welches – mitunter dank verschiedenster Ableger im Laufe der Jahre – selbst heute noch vielen von uns ein Begriff sein dürfte. Fans des Franchise freuten sich 2021 über die Ankündigung einer TV-Serie – die Ubisoft nun einstampft.

Dennoch lässt man einen Lichtblick: Man habe die Driver-Reihe keineswegs vergessen, stattdessen arbeite man auch weiterhin an Projekten, die sich rund um die Rennspiel-Reihe, bei der es im Kern darum geht, schnellstmöglich von A nach B zu gelangen, drehen.

Driver: „Wir arbeiten aktiv an anderen aufregenden Projekten“

Im Gespräch mit Game File offenbarte Ubisoft zuletzt, man habe die Arbeiten an der TV-Serie zu Driver, die bereits vor drei Jahren im Rahmen einer Kollaboration mit dem Streaming-Service Binge angekündigt wurde, eingestellt. Das Tochterunternehmen Hotrod Tanner LLC, welches nach dem Protagonisten der Spielereihe benannt ist, wurde aufgelöst.

„Wir treiben unsere Partnerschaft mit Binge für eine Driver-Serie nicht mehr voran“, so heißt es seitens eines Sprechers von Ubisoft. Allerdings dürfen sich Franchise-Fans trotzdem freuen, denn weiter heißt es ebenfalls: „Wir arbeiten aktiv an anderen aufregenden Projekten im Zusammenhang mit dem Franchise und können es kaum erwarten, in Zukunft mehr Informationen zu teilen.“

Viel frisches Futter zu Driver servierte man uns in der jüngeren Vergangenheit nicht gerade, die zuletzt erschienenen Hauptteile der Reihe feierten immerhin bereits 2011 unter dem Namen Driver: San Francisco und Driver: Renegade 3D ihren Release. 2014 kam dann mit Driver: Speedboat Paradise noch ein mobiler Ableger hinzu, seitdem wurde es aber ruhig um das Franchise, ehe 2021 überraschend die nun gecancelte TV-Serie angekündigt wurde. Darin sollte es um den Undercover-Agenten und Ex-Rennfahrer John Tanner gehen, der ein Verbrechersyndikat in die Schranken weist.

Die Ankündigung eines waschechten Reboots blieb jedoch aus und auch Ubisofts jüngstes Versprechen, man dürfe sich auf aufregende Projekte hinsichtlich Driver einstellen, lässt Fans eher rätselnd zurück. Immerhin hat Ubisoft nicht vor, die vor rund 20 Jahren besonders populäre IP einfach aussterben zu lassen. Was wir seinerzeit zu Driver: San Francisco zu sagen hatten, verrät unser Test ganz ausführlich.

Quellen: Game File