Dune: Awakening kann ab heute vorbestellt werden – ohne Early Access und Monatspass

Nachdem uns die Fantasy-Welt von Frank Herberts Dune in der jüngeren Vergangenheit im Kino gleich zweimal neu begeistert hat, dürfen in diesem Jahr auch Fans von Survival-Spielen nach Arrakis reisen. Dune: Awakening erscheint in rund zwei Monaten.

Entwickler Funcom veröffentlichte kürzlich einen Blogeintrag auf Steam samt Video, in dem nicht nur der Fahrplan des Spiels erörtert wurde. Es gibt auch positive Nachrichten zum Zustand des Survival-RPGs und den künftigen Updates.

Dune: Awakening – DLCs kommen regelmäßig, sind aber optional

Joel Bylos, Creative Director von Dune: Awakening, stellte klar, dass es sich ab Release bei dem Spiel um die fertige Version handelt und ihr mit dem Kaufpreis vollständigen Zugang habt. Was sich eigentlich wie eine Selbstverständlichkeit anhört, wurde in der Vergangenheit von vielen Entwicklerstudios anders gehandhabt. „Es wird nicht im Early Access-Status gelauncht“, sagt Bylos. „Und es wird kein monatliches Abonnement geben.“

Das Video zu den Plänen von Funcom seht ihr hier:

Das bedeutet jedoch nicht, dass nicht weiter an dem Spiel gearbeitet werde. „Wir wollen kostenfreie Updates mit neuen Inhalten, Features und Quality of Life-Verbesserungen zur Verfügung stellen“, so Bylos weiter. Auch die Story soll so nach und nach erweitert werden. Kostenpflichtige DLCs, die mit jedem größeren Update aufschlagen sollen, sind jedoch optional. Diese können einzeln gekauft werden oder im Paket eines Season Passes.

Es wird allerdings die Option geben, fünf Tage vor dem offiziellen Release in das Spielgeschehen einzusteigen – dies diene den Entwickler*innen von Funcom aber lediglich dazu, Serverkapazitäten auszutesten und zu balancen. Wer Lust auf einen Gameplay-Livestream mit Q&A mit einigen Entwickler*innen hat, kann heute Abend, 24. März, ab 18 Uhr auf dem Twitch-Kanal von Funcom vorbeischauen.

Ebenfalls ab heute könnt ihr Dune: Awakening vorbestellen; Kostenpunkt ist 49,99 US-Dollar. Als Vorbestellungsbonus gibt’s ein Terrarium mit einer putzigen Wüstenmaus – leider nur im Spiel. Am 20. Mai soll das sandige Open World-Survival erscheinen, zunächst jedoch exklusiv auf dem PC. Bis dahin könnt ihr euch schon einmal mit dem Charaktereditor vertraut machen.

