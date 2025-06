Dune Awakening erobert Steam direkt nach Release – „Macht wahnsinnig viel Spaß“

Keine Woche vergeht, ohne, dass ein neues Spiel auf Steam die Verkaufscharts aufmischt. Dieses Mal grüßt vom sonnigsten Platz ein Survival-Game, auf welches Fans schon seit einer halben Ewigkeit gewartet haben – und offenbar vom fertigen Release kaum enttäuscht sind.

Immerhin hat sich der Titel nicht nur den ersten Platz unter den Bestsellern gesichert, sondern erfreut sich darüber hinaus großer Popularität. Ein weiterer Anwärter auf das Spiel des Jahres? Möglicherweise, auch wenn dafür noch ein wenig an den letzten Ecken und Kanten gefeilt werden muss.

Dune Awakening erobert Steam – und enttäuscht nicht

Dabei sind die Vorzeichen für den Steam-Release von Dune Awakening nicht besonders gut gewesen: Survival-Spiele laufen oft zu Beginn etwas unrund und dann ist da noch der Online-Faktor. Funcom hat es jedoch geschafft, einen tatsächlich mehr als nur runden Start zu feiern – und lässt Fans ab jetzt noch tiefer in das Universum von Autor Frank Herbert eintauchen.

Offizielle Verkaufszahlen gibt es zwar noch nicht, dennoch konnte Dune Awakening zwischendurch den ersten Platz in der Topseller-Liste bei Steam in Anspruch nehmen. Zum jetzigen Stand (12. Juni, 8:35 Uhr) muss sich das Survival-Spiel zwar einer anderen Neuveröffentlichung geschlagen geben, ist aber dennoch weiterhin in den Top 5 vertreten.

Lesetipp: Erst vor kurzem hat ein brandneues Rollenspiel die Herzen auf Steam erobert

Bei den Spieler*innen-Zahlen gibt es ebenso erste positive Nachrichten zu vermelden. Schon im Advanced Access, der am 5. Juni begonnen hat, versammelten sich in der Spitze über 90.000 Spieler*innen gleichzeitig in Dune Awakening. Mit dem vollständigen Release sind es jetzt sogar über 142.000 Überlebenskünstler*innen gewesen – weit über das Doppelte von Funcoms vorherigem Survival-MMO Conan Exiles (via SteamDB).

Fans erleichert: Dune ist kein Flop

Allerdings überzeugen nicht nur diese Zahlen, sondern auch die Bewertungen der Steam-Nutzer*innen fallen sehr positiv aus. 87 Prozent der abgegebenen Stimmen haben Dune Awakening einen Daumen nach oben gegeben – ein überaus guter Wert, obwohl natürlich noch ein wenig Luft nach oben ist.

Dennoch überhäufen die meisten Rezensionen mit Lob: „Spiel macht wahnsinnig viel Spaß“, schreibt etwa ZROW und ergänzt lediglich, dass das Team noch an den Servern arbeiten müsse, um etwaige Lags auszubessern. In einer anderen Review heißt es derweil: „Ausgezeichnetes Spiel. Ich war nie wirklich ein Dune-Fan, aber das muss man auch nicht sein, um dieses Spiel zu genießen. Es ist sein Geld wert, ich kann mir gut vorstellen, Hunderte von Stunden darin zu versenken.“

Im Launch-Trailer bekommt ihr einen Einblick in die Welt von Dune Awakening:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zwischen den vielen positiven Stimmen gibt es ebenso ein Stück weit Kritik. Unter anderem kann Dune Awakening für Solo-Spieler*innen nach und nach immer schwerer werden, da der Fokus teilweise sehr deutlich auf dem PvP-Aspekt liegt. Wer nur auf Kämpfe gegen NPC-Feinde aus ist, sollte sich den Kauf auf jeden Fall im Vorfeld gut überleben.

Wie sich der Survival-Hit insgesamt schlägt, erfahrt ihr übrigens auch in unserem ausführlichen Test zu Dune Awakening. Dort gehen wir auf die Stärken und Schwächen des Titels näher ein.

Quelle: Steam / @ZROW, @Setwar, SteamDB