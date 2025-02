Dune wird fortgesetzt: Endlich ein Releasetermin – aber manche Fans gehen vorerst leer aus

Regisseur Denis Villeneuve hat in den letzten Jahren mit den Dune-Verfilmungen das komplexe Sci-Fi-Werk in ganz neue Dimensionen gehoben. Mit dem Survival-MMO Dune Awakening will Funcom daran anknüpfen und hat sich nach langer Zeit auf einen Releasetermin festgelegt.

Schon 2022 wurde das Spiel von den Entwickler*innen hinter Conan Exiles angekündigt. Nachdem in den letzten Monaten immer wieder Beta-Tests stattgefunden haben, wissen wir nun, wann der Release stattfindet: im Mai dürft ihr nach Arrakis aufbrechen – allerdings nur auf einer Plattform. Schon heute könnt ihr eure Reisepapiere beantragen.

Dune Awakening: Releasetermin & kostenloser Charakter-Editor

Genauer gesagt ist der Release von Dune Awakening am 20. Mai 2025, vorerst exklusiv für den PC. Eine Umsetzung für die PS5 und Xbox Series X|S ist zwar geplant, aber derzeit noch gänzlich ohne Termin. Wer auf der Konsole spielt, muss dementsprechend länger warten, ehe der Überlebenskampf in der Wüste beginnt.

Falls ihr jedoch über einen entsprechend leistungsfähigen PC verfügt, könnt ihr sogar schon ab heute einen ersten kleinen Blick auf das neue Dune-Spiel werfen. Denn Funcom hat sowohl ein Benchmark-Tool als auch einen Charakter-Editor veröffentlicht, beides kostenlos versteht. Während Ersteres dazu dient, um zu schauen, wie gut das Survival-MMO am Ende läuft, könnt ihr den Baukasten nutzen, um euch auf den Sci-Fi-Trip noch besser vorzubereiten.

Lesetipp: Woran sterben die Spieler*innen in Dune Awakening am meisten? In der Beta gab es eine eindeutige Antwort.

Mit dem auf Steam zur Verfügung gestellten Editor habt ihr die Möglichkeit, euren Charakter noch vor dem Release zu erstellen. Ganz so komplex wie zuletzt in manchen Rollenspielen fällt dieser zwar nicht aus, dennoch könnt ihr jede Menge körperliche Details festlegen. Nur Nacktheit gibt es im Gegensatz zu Conan Exiles dieses Mal nicht.

Testen und Belohnung abstauben

Selbst wenn ihr euch noch nicht bereit für Dune Awakening fühlt, solltet ihr den Charakter-Editor nicht ignorieren. Denn am Ende wartet auf euch die Freischaltung eines exklusiven Waffen-Skins: Ihr dürft euch über ein Frameblade-Messer freuen, welches ihr dann zum Release nutzen dürft.

Vorbestellen könnt ihr Dune Awakening übrigens derzeit nicht. Erst „demnächst“, so Funcom, soll es möglich sein, den Survival-Titel für 49,99 Euro zu kaufen. Wer direkt zugreift, darf sich dann über einen zusätzlichen kosmetischen Gegenstand freuen: ein Muad’dib-Terrarium für euer virtuelles Zuhause auf Arrakis. Im Glaskasten lebt die bereits aus dem Werbematerial bekannte Wüstenmaus.

Viel Sand erwartet euch auch im neuen Trailer zu Dune Awakening:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie gut das neue Survival-Spiel wird, erfahren wir also frühestens in etwa drei Monaten. Wir konnten uns jedoch schon auf der gamescom 2024 einen ersten Eindruck von Dune Awakening verschaffen.

Quelle: Steam, YouTube / Funcom