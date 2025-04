Dune: Awakening – So könnt ihr schon einen Monat vorher reinspielen

Am 10. Juni soll nach den beiden opulenten Kino-Erfolgen das von Frank Herbert erdachte Dune-Universum als umfangreiches Videospiel Fuß fassen. Dabei wird es sich bei Dune: Awakening jedoch nicht etwa um ein Action-Adventure oder Singleplayer-Rollenspiel, sondern einen Open-World-Survival-Multiplayer handeln.

Schon einen Monat vorher werden Spieler*innen die Chance haben, in einer offenen Beta einen nicht unwesentlichen Teil des Abenteuers anzutesten – bevor es dann im Juni an den globalen Start geht.

Dune: Awakening – Bisher größtes Beta-Event ab 9. Mai

Das ungewöhnlichste Detail von Dune: Awakening ist wohl die Story; ihr befindet euch nämlich in einer alternativen Zeitlinie, in der es keinen Paul Atreides – die Hauptfigur in den Roman von Frank Herbert – gibt. Ansonsten bietet das Survival aber ziemlich viel Wiedererkennungswert: die Fraktionen aus den Familien Atreides und Harkonnen sowie das Volk der Fremen, den Kampf um das wertvolle Spice, todbringender Wüstensand, soweit das Auge reicht, und natürlich die ikonischen Sandwürmer, die euch schneller wegsnacken als ihr Sarlacc sagen könnt.

Von dem ganzen sandigen und bullenheißen Treiben könnt ihr euch nicht erst am 10. Juni selbst überzeugen. Entwickler Funcom veranstaltet eine weitere große Open-Beta vom 9. bis 12. Mai. Im Vergleich zu bisherigen Aktionen dieser Art wird eine größere Anzahl neuer Spieler*innen teilnehmen. Sie dürfen dabei die ersten 20 Stunden des Spiels und den größten Teil von Akt 1 der Geschichte ausprobieren.

Lesetipp: Daran starben die Beta-Tester von Dune: Awakening am häufigsten

Eine Chance auf einen Zugang könnt ihr euch sichern, indem ihr diesen auf der Steam-Seite von Dune: Awakening beantragt. Zusätzlich gibt es am 10. Mai die Gewinnchance auf zehntausende Keys, wenn der große LAN Party Broadcast über den Äther flimmert, unter anderem aus London sowie der PAX East Gaming-Messe in Boston.

Bei dieser Gelegenheit gibt es nicht nur einen Einblick in das Gameplay von bekannten Content Creatorn, sondern auch Interviews mit den Entwickler*innen von Dune: Awakening inklusive Fragen von Zuschauenden. Der Survival-Multiplayer kann bereits vorbestellt werden und auch im Charakter-Editor dürft ihr euch schon austoben. Die Deluxe- und Ultimate-Edition erlaubt unter anderem fünf Tage früheren Zugang und enthält Ingame-Gegenstände.

Quelle: Pressemitteilung