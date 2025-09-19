Dungeons & Dragons: Hunderte Monster in einer Sammlung – mit diesem Buch heizt ihr euren Abenteuern jetzt neues Leben ein

Wer ein klassisches Rollenspiel-Abenteuer erlebt, der braucht nicht nur Helden und ein geeignetes Szenario, sondern zur Unterhaltung auch Monster. Das weiß ein jeder, der schon mal mit Stift, Papier und Würfel eine Runde Dungeons & Dragons gespielt hat. Zum Glück gibt es entsprechende Hilfe.

Im Zuge der großen Überarbeitung des aktuellen Regelwerks hat Wizards of the Coast die drei wichtigsten Bücher für DMs und Spieler*innen neu aufgelegt. Das Spieler- als auch Spielleiterhandbuch sind schon beide etwas länger erhältlich, nun gibt es auch endlich das Monsterhandbuch vollständig auf Deutsch – einer frischen D&D-Runde steht somit fast nichts mehr im Weg.

Dungeons & Dragons: Das steckt im Monsterhandbuch

Anders als das Spielerhandbuch, richtet sich das Monsterhandbuch in erster Linie an Spielleiter*innen, wobei natürlich auch alle anderen einen Blick reinwerfen dürfen. Und anders, als es der Name vermuten lässt, ist es nicht einfach nur eine schick anzusehende Aneinanderreihung von hunderten von Monstern aus dem Dungeons & Dragons-Universum.

Auf 384 Seiten gibt es jede Menge zu lesen, wobei natürlich der Großteil die Beschreibungen und Eigenschaften der jeweiligen Monster ausmachen. Über 500 Kreaturen werden vorgestellt, inklusive Bildern, darunter 85 komplett neue. Zu Letzterem gehören beispielsweise die Erzvettel und der Blob der Auslöschung. Letzteres klingt niedlicher als es ist, mitunter kann das glibbrige Viech ganze Dörfer und Regionen verschlingen.

Das neue Monsterhandbuch soll es vor allem Neueinsteiger*innen in Dungeons & Dragons leichter machen, eigene Abenteuer auf die Beine zu stellen. Alle Werte und Eigenschaften sind besser zu verstehen, darüber hinaus ist sind die einzelnen Kreaturen alphabetisch sortiert. Das heißt, im besten Fall findet ihr euch wesentlich schneller zurecht. Nicht zu vergessen, dass euch die Beschreibungstexte kleine Hinweise liefern, wie die Wesen eigentlich in die Welt passen.

Ab sofort auch auf Deutsch erhältlich

Für englischsprachige Spieler*innen ist das neue Dungeons & Dragons Monsterhandbuch schon seit einigen Monaten erhältlich. Wer jedoch gerne auf Deutsch liest oder auch seine Abenteuer dementsprechend gestaltet, musste sich bis jetzt gedulden. Ab sofort könnt ihr die dritte wichtige Säule auch in deutscher Sprache erwerben.

Preislich orientiert sich Wizards of the Cast dabei an den bisherigen Veröffentlichungen, sprich für das Hardcover-Format werden 49,99 Euro aufgerufen. Auch die beiden anderen Bücher, für Spieler*innen und Spieler*innen, kosten so viel. Wer dementsprechend das heilige Triumvirat besitzen möchte, muss zwar ganz gut in die Tasche greifen, ist dafür aber im Gegenzug erst einmal für die nächste Zeit bestens aufgestellt.

Das Monsterhandbuch für Dungeons & Dragon gibt es jetzt auch auf Deutsch. Preislich ist es aber nicht allzu günstig. Credit: Wizards of the Coast

Falls ihr übrigens gar keine Ahnung von Pen and Paper habt, dann steht dem Versuch, es einmal auszuprobieren, wenig im Wege. Immer wieder gibt es Veranstaltungen in verschiedenen Örtlichkeiten, an denen ihr auch als Anfänger teilnehmen und lernen könnt. Wir selbst haben erst vor Kurzem ein solches Dungeons & Dragons-Event in Berlin besucht.

Quelle: Pressemitteilung Wizards of the Coast