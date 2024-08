Dying Light: The Beast – Von Release bis Uncut: Das müsst ihr zum neuen Zombie-Spiel wissen

Es war eine der großen Überraschungen im Rahmen der gamescom Opening Night Live: Techland kündigte Dying Light: The Beast an. Ein neuer Serienteil der Zombie-Reihe, bei der ihr erneut eine offene Welt voller Untoter erkundet.

Warum The Beast aber eigentlich gar nicht so neu ist, warum manche Spieler das Spin-Off gratis bekommen und alle weiteren bisher bekannten Infos fassen wir für euch im Folgenden praktisch zusammen.

Release: Wann wird Dying Light: The Beast erscheinen?

Einen offiziellen Termin für Dying Light: The Beast gibt es bisher nicht. Vermutlich werdet ihr aber 2025 erneut auf Zombie-Jagd gehen dürfen, wobei Techland bislang weder ein Datum noch ein Jahr bestätigt hat. Erst im Laufe der nächsten Wochen will sich das Team näher dazu äußern.

Reine Spekulation von unserer Seite: Der Februar 2025 würde sich hervorragend anbieten. Immerhin feiert dann Dying Light 2 den dreijährigen Geburtstag, weshalb die Veröffentlichung des quasi dritten Serienteils zahlentechnisch kaum besser sein könnte.

Plattformen: Worauf werdet ihr Dying Light: The Beast spielen können?

Die offene Welt des Zombie-Spiels könnt ihr sowohl auf der aktuellen als auch auf der älteren Konsolengeneration erleben. Laut offiziellen Angaben erscheint Dying Light: The Beast für den PC, die PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Für die Nintendo Switch ist bislang keine Portierung angekündigt. Eventuell könnte aber noch eine solche Ankündigung folgen, sobald der Konsolennachfolger enthüllt ist. Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden.

Ist Dying Light: The Beast ein vollständiger Serienteil?

Dazu gibt es nur eine Antwort: Jein. Begonnen hat die Entwicklung eigentlich als zweiter DLC für Dying Light 2, aber aufgrund eines Story-Leaks hat Techland begonnen, die Ideen weiterzuspinnen. Daraus entstand am Ende The Beast, welches nun ein vom zweiten Teil unabhängiger Serienteil ist.

Über den Dächern wird wieder gekickt: Natürlich spielt Parkour im neuen Dying Light eine wichtige Rolle. Credit: Techland

Offiziell handelt es sich demnach nicht um ein richtiges Dying Light 3, dennoch wird der Ableger keineswegs ein kleines Spin-off. Bis zu 18 Stunden Spielzeit und eine komplett neue Spielwelt verspricht das Team von Entwickler*innen. Zudem soll es ein paar neue Gameplay-Ideen geben.

Preis: Wie teuer wird das Zombie-Abenteuer?

Obwohl einst als größerer DLC für Dying Light 2 begonnen, wird der Ableger nun ein eigenständiges Spiel. Ein Preis steht allerdings noch nicht fest. Wir gehen jedoch davon aus, dass es sich nicht um einen Vollpreistitel handeln wird. Rechnet also eher mit Kosten zwischen 30 und 40 Euro.

Für Besitzer der Ultimate Edition von Dying Light 2 wird The Beast übrigens gratis sein. Schließlich wurde ihnen ein Story-DLC versprochen, der nun nicht mehr kommt. Stattdessen erhalten sie aber im Rahmen ihres Kaufs den Ableger ohne Zusatzkosten.

Story: Worum geht es überhaupt?

Während Dying Light 2 einen neuen Protagonisten eingeführt hat, bekommt ihr in The Beast die Gelegenheit dazu, erneut in die Haut von Kyle Crane zu schlüpfen. Der Held aus dem ersten Serienteil wurde in Gefangenschaft genommen, aus der er sich dreizehn Jahre später endlich befreien konnte.

Angekommen im einstigen Touristenort Castor Woods erlebt ihr abermals eine von Zombies überrante Spielwelt. Warum genau Crane dort landet und was sein Ziel ist, darüber wissen wir noch nichts. Es soll jedoch auch darum gehen, unschuldige Leben zu beschützen.

Gameplay: Welche Änderungen sind zu erwarten?

Basierend auf dem ersten Trailer und der Steam-Seite von Dying Light: The Beast ist Crane längst kein reiner Mensch mehr: Nach jahrelangen Experimenten ist die Zombie-DNA mit ihm stark verwachsen, wodurch er jetzt in der Lage ist, seine bestialischen Kräfte frei zu nutzen. Wie sich diese genau auswirken, wissen wir aber noch nicht.

Darüber hinaus offenbart das erste Video, dass ihr wesentlich öfters zu Schusswaffen greift. Unter anderem sind Schrotflinten, Sturmgewehre als auch ein Bogen zu sehen. Zudem könnt ihr euch nicht nur mit Parkour-Fähigkeiten von A nach B bewegen, sondern auch ein Fahrzeug nutzen. Die übliche Zweiteilung bestehend dem sonnigen Tag-Gameplay und dem Horror in der Nacht bleibt derweil bestehen.

In The Beast greift ihr wieder vermehrt zu Schusswaffen. In Teil 2 kamen die erst per Update. Credit: Techland

Ebenfalls unverändert ist der Koop-Modus: Auch im neuen Serienteil könnt ihr mit Freund*innen zusammen losziehen und die Geschichte gemeinsam erleben. Insgesamt gibt es den Modus für bis zu vier Spieler*innen.

Uncut: Wird Dying Light: The Beast in Deutschland unzensiert erscheinen?

Eine Frage, die wir derzeit noch nicht wirklich beantworten können. Eine Einschätzung der USK beziehungsweise der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz liegt noch nicht vor. Dies dürfte sich erst ändern, sobald sich das Zombie-Abenteuer der Fertigstellung nähert.

Während der erste Serienteil bis heute indiziert ist, könnt ihr Dying Light 2 problemlos in Deutschland erwerben – allerdings nur zensiert. So dürft ihr unter anderem menschlichen Feinden keine Körperteile abtrennen und keine neutralen NPCs angreifen. Kurioserweise gibt es aber die Uncut-Version ganz normal bei Steam und im Epic Games Store zu erwerben – physisch bekommt ihr hingegen nur die geschnittene Fassung.

Vermutlich wird es bei Dying Light: The Beast auf ein ähnliches Szenario hinauslaufen. Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden, sobald es neue Informationen gibt. Bis dahin könnt ihr übrigens die Zeit mit Dead Island 2 verbringen, welches seit April 2024 auch auf dem Steam Deck spielbar ist.