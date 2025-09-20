Dying Light: The Beast – So lang braucht ihr für den Zombie-Spaß

Schon in Kürze erscheint der neueste Ableger des Zombie-Abenteuers aus dem Hause Techland: Dying Light: The Beast steht vor der Tür und nimmt euch mit in das neueste Kapitel der adrenalingeladenen Action-Reihe.

Ganz genau genommen ist es schon mit dem 18. September so weit, dann werden die Horden an Untoten erneut auf uns losgelassen. Doch wie lange wird uns Dying Light: The Beast tatsächlich beschäftigen? Schon im Vorfeld der Veröffentlichung ist bekannt, auf welche Spielzeit der Titel kommen soll und mit welchem Umfang zu rechnen ist.

Dying Light: The Beast – Spielzeit bekannt: So umfangreich wird es wirklich

Völlig klar: Wie immer ist es ganz entscheidend, welchen Spielstil ihr verfolgt, wenn ihr euch fragt, wie viel Zeit ihr für Dying Light: The Beast einplanen müsst. Zum einen gibt es da nämlich die Main Story, die laut Franchise Director Tymon Smektala rund 20 Spielstunden umfassen wird. Konzentriert ihr euch also ausschließlich auf den Kern der Geschichte, ist der Zombie-Spaß recht schnell verdaut. Anders sieht das Ganze aus, wenn ihr euch abseits der Hauptgeschichte zudem den zahllosen Nebenaktivitäten widmet, die der taufrische Titel zu bieten hat.

Ist dies der Fall, so werden euch „mindestens 20 bis 30 Stunden“ an zusätzlichen Spielinhalten versprochen – gruselige Geheimnisse und Side Storys, die über die Welt verstreut sind, inklusive. Plant also rund 40 bis 50 Stunden an Zeit ein, wenn ihr euch voll und ganz der Erkundung verschreibt. Für die sogenannten Completionists unter euch, die jeden Stein doppelt und dreifach umdrehen und wirklich den letzten Tropfen Blut aus Dying Light: The Beast saugen wollen, erhöht sich die Spielzeit dann noch einmal deutlich. Etwa 70 Stunden oder mehr solltet ihr einplanen, wenn ihr plant, jeden Winkel zu erforschen und jedes noch so winzige Geheimnis zu lüften.

Ursprünglich war Dying Light 2: The Beast ohnehin als rund 18-stündiger DLC für den zweiten Teil der Hauptreihe geplant. Über Monate der Entwicklung hinweg wuchs das Projekt allerdings stetig, sodass man sich entschied, es als eigenes Spiel zu veröffentlichen und sich mit dem Umfang von größeren Titeln messen zu wollen. Dennoch: Vergleicht man The Beast mit seinem Vorgänger, Dying Light 2, so fällt es noch immer etwas kompakter aus. Für den zweiten Teil waren rund 100 Stunden nötig, wenn man eben jenen komplettieren wollte. Mit dem aktuellen Ableger setzt Techland auf eine etwas dichtere, nicht ganz so weitläufige Spielwelt, die dennoch mit abwechslungsreichen Schauplätzen auftrumpfen will.

Besonders spannend: Der Beast-Modus verspricht einen brandneuen Twist, denn ihr könnt euch mit dem Protagonisten Kyle Crane dank eines finsteren Experiments in eine nur schwer zu bändigende Bestie verwandeln, die mit nichts anderem als ihren bloßen Klauen gegen die höllischen Horden ankämpft. Im Koop-Modus mit bis zu vier Spielenden wird das Ganze dann sogar noch einmal eine Ecke wilder. Wen die Lust nun packt, der kann schon in Kürze auf der PlayStation 5, der Xbox Series sowie dem PC durchstarten. Alle weiteren wichtigen Informationen zu Dying Light: The Beast findet ihr an anderer Stelle bei uns.

Quellen: HowLongToBeat