Dying Light: The Beast – Nur eine Version ist in Deutschland wirklich ungeschnitten erhältlich

Nach langer Entwicklungszeit ist Dying Light: The Beast endlich erhältlich, und zwar für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Serientypisch geizt auch der jüngste Teil nicht mit einer sehr heftigen Gewaltdarstellung, bei der auch mal einzelne Gliedmaßen aufs Übelste abgetrennt werden.

Allerdings ist das nicht bei allen Versionen der Fall, zumindest wenn ihr in Deutschland lebt. Denn hierzulande hat Entwickler und Publisher Techland den Stift angesetzt und bei zwei Punkten ein wenig die Schere angesetzt, ganz ähnlich wie schon beim Vorgänger. Trotzdem könnt ihr die ungeschnittene Variante von Dying Light: The Beast erleben.

Dying Light: The Beast – Hier gibt es die Uncut-Version

Zuallererst sei erwähnt: Wer im Einzel- oder Versandhandel nach Dying Light: The Beast sucht, wird diesbezüglich nichts finden. Denn anders als noch beim zweiten Teil verzichtet Techland auf eine physische Version, sondern setzt voll und ganz auf den digitalen Vertrieb – und umgeht kurzerhand auch ein Stück weit die USK.

Die hatte Dying Light 2 erst nach einer Anpassung einen passenden „Ab 18“-Sticker verpasst. Für The Beast wiederum nutzt Techland das ebenfalls hierzulande gültige IARC-Verfahren, bei dem der Publisher einen umfangreichen Fragebogen ausfüllt, um eine Alterseinschätzung festzulegen. Auch hier kommt der jüngste Franchise-Auftritt nur für erwachsene Spieler*innen infrage, wie die Steam-Produktseite verrät.

Am Uncut-Status ändert sich derweil nichts: Auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S könnt ihr, wie schon im direkten Vorgänger, bei menschlichen Feinden keine Körperteile abschneiden. Auch das Ragdoll bei getöteten Feinden ist reduziert, sprich Leichen sind ein ganzes Stück mehr statisch. Am PC ist die Lage aber kurioserweise anders, denn via Steam bekommt ihr auch in Deutschland die vollkommen ungeschnittene Version.

So brutal war die Reihe noch nie

In einem kurzen Selbsttest können wir das bestätigen: unsere Steam-Version von Dying Light: The Beast ist ungeschnitten. Die Einschränkungen der Konsolenversion nicht vorhanden. Und der Gewaltgrad ist auf jeden Fall heftig, mit Blut und Verstümmlungen wird hier auf keinen Fall gegeizt.

Selbst im Vergleich zum Vorgänger, dessen brutale Darstellung noch mit Updates verfeinert wurde, setzt der aktuelle Teil einen drauf. Ob das auch spielerisch einen Einfluss hat, erfahrt ihr derweil bei uns im Test zu Dying Light: The Beast.

