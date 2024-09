EA Sports FC 25 angespielt – Dieser Modus macht uns bisher besonders Spaß

Nächste Woche erscheint mit EA Sports FC 25 die neueste Ausgabe der Fußballsimulation von Electronic Arts. Vorbesteller dürfen aber schon diesen Freitag Hand anlegen – ganze sieben Tage vorher. Doch was hat sich geändert im Vergleich zum Vorgänger?

Wir haben schon einmal reingespielt und die ersten Matches absolviert. Besonders ein neuer Modus hat dabei unsere Aufmerksamkeit erregt.

EA Sports FC 25: Business as usual

Titelbild und Menüführung in FC 25 sind erst einmal eine Zeitreise ein Jahr in die Vergangenheit. Ich habe erst vor wenigen Tagen EA Sports FC 24 gespielt und das sieht einfach exakt gleich aus. Auch spielerisch gibt erst zunächst nicht viel, was mir neu auffällt. Das überrascht mich jedoch auch nicht: EA ist nicht dafür bekannt, dass sich das beliebteste Fußball-Videospiel von Jahr zu Jahr in mehr als nur Nuancen ändert.

Einen interessanten Modus musste ich aber gleich ausprobieren: Bei „Rush“ spielt man mit 5 gegen 5 auf einem Kleinfeld, was ein flinkeres Match mit mehr Dribblings, Tricks und Toren ermöglicht. Es gibt Abseits, aber nur jeweils im letzten Drittel des Spielfeldes; anstatt zu einem Elfmeter tritt ein Spieler im 1-on-1-Penalty-Dribbling gegen den Torwart an und anstatt eines Platzverweises gibt es die „Blaue Karte“ mit einer Zeitstrafe.

Vom Gameplay ändert sich allerdings nicht viel gegenüber einem normalen Match. Wer mehr Tricks und Spielereien à la Straßenfußball will, kann im 3-gegen-3-Volta-Modus antreten. Dieser ist zwar nicht mehr in Form einer Story verfügbar, allerdings noch als Freundschaftsspiel. Der Rush-Modus hingegen wird auch in Ultimate Team und in die Karriere von FC 25 implementiert.

Neu ist unter anderem auch, dass ihr eine Managerkarriere in einer der fünf Frauenfußball-Ligen starten könnt. Taktisch soll sich durch FC IQ einiges ändern. Wie sich das auswirkt, können wir euch dann im umfangreicheren Test zu EA Sports FC 25 nächste Woche erzählen. Was EA derweil mit Battlefield plant, könnt ihr hier nachlesen.