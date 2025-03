EA SPORTS FC 25: „Erstmals in der Geschichte des Franchise“ – Das kommt jetzt auf Fans zu

EA SPORTS bringt mit FC 25 eine neue Dimension in das virtuelle Fußballerlebnis. Erstmals werden reale Fans als digitale Abbilder auf den Tribünen zu sehen sein.

Im Rahmen der sogenannten SuperFans-Kampagne sucht der Entwickler ab sofort nach leidenschaftlichen Anhängerinnen und Anhängern – den SuperFans –, die ihre Vereine mit außergewöhnlichem Engagement unterstützen und diese Hingabe dann auch im Spiel repräsentieren.

EA SPORTS FC 25: Bewerbungen für SuperFans gestartet

Wie man in einer Pressemitteilung erklärte, arbeitet EA SPORTS zum Start der Aktion mit vier bekannten Klubs zusammen: Borussia Dortmund, Liverpool FC, Boca Juniors und Angel City FC. Die ausgewählten Fans werden noch in diesem Monat in FC 25 integriert und sind dann auf den virtuellen Rängen ihrer Heimstadien zu sehen.

Fußballbegeisterte weltweit können sich bis zum 15. April 2025 bewerben, um vielleicht selbst Teil eines zukünftigen FC-Titels zu werden. Die besten Geschichten über echte Fan-Leidenschaft haben die Chance, auf den digitalen Tribünen zu erscheinen und so das Spieltag-Erlebnis authentischer zu machen.

Mit dieser Neuerung verstärkt EA SPORTS das Ziel, FC 25 noch näher an die echte Fußballkultur heranzuführen. Wer sich über die SuperFans-Kampagne informieren möchte, findet weitere Details auf der offiziellen Webseite von EA SPORTS FC. Aber auch über den offiziellen Discord-Server bekommt ihr alle nötigen Details.

Quellen: Pressemitteilung Electronic Arts

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.