EA Sports FC 26: Detaillierter Einblick in das neue Gameplay

Der September kommt näher und damit auch unweigerlich der Monat, in dem Fußballfans ein neues EA Sports FC erwarten dürfen. Nachdem es vor ein paar Tagen bereits einen ersten Trailer gab, in dem Neuerungen im Gameplay benannt wurden, gewähren die Entwickler*innen jetzt einen tieferen Einblick.

Der Deep Dive zeigt die Aktualisierungen in Bezug auf die verschiedenen Mechaniken auf, in denen man auf die Kritiken der Community Rücksicht genommen hat. In drei Unterpunkten geht man gezielt und mit Anschauungsmaterial in Videoform auf die Neuheiten ein.

EA Sports FC 26: Diese Neuerungen erwarten euch

Das Motto der Produzent*innen und Entwickler*innen von EA Sports FC 26 lautet „Make Gameplay better“ – ein Wunsch, den viele langjährige Spieler*innen der Fußballsimulation schon seit jeher hegen. Oft genug hatte das Entwicklerstudio in der Vergangenheit bahnbrechende Upgrades in den verschiedensten Details des Spiels angekündigt – und nicht immer waren die Fans davon überzeugt gewesen. Dass der kommende Ableger unterhaltsamer sein und sich „belohnender und reaktionsschneller anfühlen“ soll, wie es auf der offiziellen Homepage heißt, wird in drei Kategorien veranschaulicht.

Trennung von kompetitivem und authentischem Gameplay

Grundlagen des Gameplays

Durch Feedback inspirierte Funktionen und Updates

Kompetitives Gameplay wurde für eine verbesserte Reaktionsfähigkeit und eine höhere Spielerkontrolle optimiert, wobei es vor allem in Online-Modi wie Ultimate Team (FUT) und Clubs zum Einsatz kommt. Das authentische Gameplay wiederum bietet eine realistischere Spielgeschwindigkeit für den Offline-Modus, zum Beispiel die Karriere.

„Wir haben die grundlegenden Spielmechaniken verfeinert, darunter Dribbling, Tempo, Pässe, Tacklings, Schüsse, Torhüter und Körperlichkeit“, heißt es weiterhin. So sind Spieler*innen agiler am und ohne Ball, Torhüter*innen reagieren intelligenter, in der Abwehr prallt der Ball seltener zum Gegner zurück und der erste Kontakt bei der Ballannahme gelingt flüssiger.

Zu den Neuerungen, die auf Wunsch der Community hinzugefügt wurden, gehören eine bessere Zugänglichkeit wie High Contrast Mode und vereinfachte Skill-Moves, neue und besser gewichtete Play Styles, zusätzliche taktische Spielerrollen sowie atmosphärische Upgrades im Rush-Modus. Dass die Fanbase auch in diesem Jahr wieder Bock auf die Fußballsimulation hat, zeigen diese Vorbesteller-Charts, welche nun von EA Sports FC 26 angeführt werden.

Quellen: ea.com / Pressemitteilung