Elden Ring 2: FromSoftware-Boss verrät jetzt ganz konkret, wie es um eine Fortsetzung steht

Nachdem die Veröffentlichung des Shadow of the Erdtree-DLC nun bereits einige Monate in der Vergangenheit liegt, sich FromSoftware-Fans aus alle Welt aber weiterhin nach frischem Futter ihres liebsten Franchise sehnen, wird auch der Wunsch nach einem Elden Ring 2 immer lauter.

Wie es um ein solches steht, verrät uns jetzt Director und Präsident Hidetaka Miyazaki höchstpersönlich. So müssen all jene, die bereits ganz heiß auf ihre Rückkehr in die Zwischenlande sind, wohl erst einmal die Zähne zusammenbeißen. Doch immerhin einen Lichtblick lässt der FromSoftware-Boss für die Zukunft offen.

Elden Ring 2: Laut Miyazaki keine Fortsetzung geplant – doch es gibt Hoffnung

So verlautbart der Chef-Entwickler ganz konkret, dass man bei FromSoft aktuell nicht darüber nachdenke, eine Fortsetzung des wohl populärsten Souls-Spieles aller Zeiten auf den Weg zu bringen. Doch dass uns irgendwann einmal ein tatsächliches Elden Ring 2 erwarten könnte, möchte er ebenso wenig ausschließen. Auf den PlayStation Partner Awards 2024 Japan Asia verriet Miyazaki, dass sein Studio zahlreiche Projekte in der Mache hätte – allerdings keines davon sich mit dem Sequel rund um den Erdenbaum beschäftigen würde.

„Wir ziehen Entwicklungen wie ein Elden Ring 2 nicht wirklich in Betracht“, so Miyazaki, machte dabei aber deutlich, dass FromSoftware offen dafür sei, „in irgendeiner Form in der Zukunft“ zum Franchise, das für das japanische Studio den bis dato größten Meilenstein mit 25 Millionen verkauften Einheiten markiert, zurückzukehren. Die in der Entwicklung befindlichen Projekte seien derzeit noch in Arbeit und fänden sich verschiedensten Genres zugehörig, wobei einige von Miyazaki selbst geleitet werden, wie er erklärt.

FromSoftware wies schon immer eine breitgefächerte Historie in der Spieleentwicklung auf, verschrieb sich in den vergangenen 15 Jahren allerdings der Definition des Soul-Genres, mit dem das Studio allgemeine Popularität gewinnen konnte. Im Grunde handelt es sich dabei – trotz thematischer Unterschiede und ein paar mechanischen Feinheiten – stets um Rollenspiele, bei denen von einem Areal ins nächste gezogen wird, um einen in der Regel besonders kniffligen Bossgegner zu stellen.

FromSoftware wählte für Elden Ring sowie seine Dark Souls-Spiele stets eine Dark-Fantasy-Thematik, Ausnahmen stellten das (in unserem Test keinesweg schlecht abschneidende) Armored Core sowie das in der japanischen Mythologie beheimatete und nicht minder gefeierte Sekiro: Shadows Die Twice dar. Was uns in Zukunft und vor Elden Ring 2 erwarten könnte, bleibt dennoch unklar, denn seitens Miyazaki und seinem Studio gibt es keine konkreteren Informationen, an was man derzeit werkeln würde. Viele warten derweil auf die Ankündigung eines neuen Bloodborne – und das wohl nicht zu unrecht.

Quellen: IGN