Elden Ring: Auf der Nintendo Switch 2 bekommt ihr exklusive Inhalte – das steckt drin

Trotz vorheriger Leaks dürfte es für viele eine Überraschung bei der Direct Anfang April gewesen sein: Elden Ring erscheint tatsächlich für die Nintendo Switch 2.

Tarnished Edition hat man die irgendwann 2025 kommende Version getauft, die neben dem Basisspiel auch den DLC Shadow of the Erdtree enthält. Dazu kommen vier neue Rüstungen und drei Kostüme für euer Spektralross Sturmwind, beides lässt sich allerdings auch separat digital kaufen. Andere Inhalte hingegen scheinen vollständig exklusiv zu sein…

Elden Ring: Zwei neue Klassen nur für Nintendo Switch 2

So hat das japanische Videospielmagazin Famitsu neue Bilder von einem FromSoftware-Event in Tokio veröffentlicht, auf denen nicht nur Gameplay der Elden Ring: Tarnished Edition für die Nintendo Switch 2 zu sehen ist, sondern auch die besagten exklusiven Inhalte. Dabei handelt es sich offenbar um zwei neue Klassen: Dem Heavy Armored Knight und dem Knight of Ides.

Zumindest die Outfits der beiden sollen zu den vier versprochenen Rüstungen gehören, sodass ihr sie später auch im Spiel findet, wenn ihr euch zu Beginn für eine der bereits etablierten Klassen entscheiden solltet. Die anderen beiden, noch nicht bekannten Rüstungen seien dann irgendwo in der Spielwelt verstreut. Genauere Infos, etwa zu den Werten oder besonderen Items vom Heavy Armored Knight und Knight of Ides, gibt es derweil noch nicht.

Basierend auf der Pressemitteilung zur Tarnished Edition wird es die vier Rüstungen auch als kostenpflichtigen Download für Spieler*innen der anderen Plattformen abseits der Nintendo Switch 2 geben. Von den zwei frisch enthüllten Klassen ist dort aber nichts zu lesen, sodass diese derzeit noch als wirklich rein exklusiver Inhalt erachtet werden müssen. Sollte sich das ändern, wird sich FromSoftware sicherlich einschalten und Elden Ring-Fans darüber informieren.

Ein bisschen Zeit bleibt aber noch, schließlich fehlt dem Nintendo Switch 2-Port des Open World-Epos aktuell noch ein genauer Release-Termin. Bis es so weit ist, empfehlen wir euch noch einmal unseren Test zu Elden Ring und unseren Test zum DLC Shadow of the Erdtree, die beide in aller Ausführlichkeit verraten, warum man die Spiele gut und gerne als generationsprägend bezeichnet. Ende Mai folgt dann mit Nightreign außerdem ein Roguelike-Spin-Off.

Quelle: Famitsu, FromSoftware