Der Elden Ring-DLC ist hart, doch Bandai Namco gibt einen essenziellen Tipp – und die Spieler reagieren mit Humor

Erst ein paar Tage ist es her, da hat der heißersehnte Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree auf Steam und Konsolen seinen Einzug gefeiert. Doch viele Spielerinnen und Spieler stellt der – auch für einen Titel aus dem Hause FromSoftware vergleichbar hohe – Schwierigkeitsgrad vor eine echte Herausforderung.

Gehört auch ihr zur Riege derer, die an den Bossen der Schattenlande verzweifeln, gibt Publisher Bandai Namco euch nun einen wahrhaft essenziellen Tipp – auf den die Fans in den sozialen Netzwerken mit einer gehörigen Portion Galgenhumor reagieren.

Elden Ring-DLC: Diesen Rat legt Bandai Namco jedem Shadow of the Erdtree-Spieler ans Herz

Nachdem auf Reddit und Co. seit Tagen verzweifelte Spielerinnen und Spieler um Hilfe suchen, um im jüngst erschienenen Shadow of the Erdtree-DLC für Elden Ring voranzukommen, fasst sich Bandai Namco ein Herz und teilt direkt mal einen äußerst knappen, aber hilfreichen Tipp über seinen offiziellen Twitter-Account:

Ohne um den heißen Brei zu reden, rät man in dem entsprechenden Post dazu, den Segen des Scadubaums zu verbessern. Während sich ein User mit den Worten „Der beste Ratschlag direkt von der Quelle“ noch eher dankbar zeigt, nehmen wieder andere Nutzende den tatsächlich sinnigen Tipp mit mehr Humor. Beispielsweise bedankt sich TBartels1 für den Hinweis, während er im selben Atemzug ein passendes Bild eines äußerst mitgenommenen Thaddäus Tentakel aus der Zeichentrickserie Spongebob Schwammkopf anfügt:

Auch weitere Fans springen auf den rollenden Zug der Memes auf, während man zwischen diesen immer wieder Kommentare wie „Wenn der Publisher dich wissen lässt, dass du Müll bist“ sowie ernstgemeinte Hilfegesuche findet. Wieder andere Twitter-User berichten davon, dass sie noch mit den Bossen des Hauptspiels, die vor dem Einstieg in den Elden Ring-DLC bezwungen werden müssen – namentlich also Mohg und Rahdan – hadern. Twitter-Nutzer CristianoRea fasst die Herangehensweise vieler Befleckter mit dem fast schon legendären Hotline Bling-Meme des US-Rappers Drake noch einmal treffend zusammen:

Während Bandai Namco sich also sichtlich bemüht zeigt, die Spielenden durch die Schattenlande zu lotsen, kann dies auch als sanfte Gegenmaßnahme zur jüngst aufgetretenen Kritik am Elden Ring-DLC sein. Unser Test verrät außerdem, was wir von Shadow of the Erdtree halten und was ihr von der Erweiterung erwarten dürft.

Quellen: Twitter / @BandaiNamcoUS, @TBartels1, @CristianoRea