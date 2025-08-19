Für Elden Ring-Fans: Beliebtes FromSoftware-Spiel wird anders fortgesetzt als ihr denkt – jetzt offiziell bestätigt

Update vom 19. August: Nicht ganz zwei Wochen später ist aus der registrierten Domain ein offizieller Trailer bei der gamescom Opening Night Live geworden. Sekiro: No Defeat wird die Anime-Adaption von FromSoftwares Samurai-Spiel heißen und erscheint exklusiv bei Crunchyroll. Den Trailer findet ihr weiter unten.

Ursprüngliche Meldung vom 7. August:

Während Elden Ring mit Shadow of the Erdtree nicht nur einen DLC, sondern mit Nightreign auch einen Multiplayer-Ableger spendiert bekam, ging Sekiro abseits des damaligen Boss-Rush-Updates leider leer aus.

Schade, denn auch, wenn das Samurai-Abenteuer mit seinem Fokus auf Parieren die FromSoftware-Community spaltet, besitzt es durchaus eine rege Schar treuer Fans. Die können sich jetzt über Neuigkeiten freuen, allerdings anders als vielleicht erhofft: Nichts zum Spielen, sondern zum Schauen erwartet Sekiro-Jünger*innen offenbar.

Sekiro: Website-Domain für Anime-Adaption registriert

ResetEra-Nutzer*in vestan ist nämlich über eine spannende Website-Domain gestolpert, die auf den Namen sekiro-anime.jp hört. Ruft ihr den Link auf, bekommt ihr zwar lediglich eine Fehlermeldung auf Japanisch entgegengeschleudert, dass die gesuchte Seite nicht existiert. Allerdings wurde besagte Website offiziell registriert, und zwar von FromSoftwares-Mutterkonzern Kadokawa höchstpersönlich, wie Eurodns verrät.

Der Trailer zur offiziellen Enthüllung vom Sekiro-Anime:

Wie vestan weiter ausführt, sind Gerüchte zu einem Sekiro-Anime bereits 2023 aufgekommen, zeitgleich mit Ghost of Tsushima. Die Adaption von Sucker Punchs Abenteuer ist mittlerweile offiziell bestätigt, FromSoftware-Fans schauen bislang in die Röhre. Die registrierte Website-Domain macht allerdings Hoffnung und ein potenzielles Animationsstudio ist auch schon im Gespräch.

Angeblich soll die Umsetzung nämlich von dem noch größtenteils unbekannten Studio Qzil.la kommen, das sich bislang vor allem für das Opening vom Anime Hell’s Paradise hervorgetan hat und sonst eher im Bereich Musikvideos oder Werbeclips unterwegs war. Daraus schließt vestan, dass die Sekiro-Serie vergleichsweise kurz ausfallen könnte, da es dem Studio an Erfahrung mit längeren Projekten mangelt.

„Ich erwarte eine Ankündigung relativ bald“, schreibt er oder sie und hat damit hoffentlich Recht, denn mehr Sekiro wäre sicherlich ein Grund zum Jubeln für viele Fans, egal in welcher Form. Was Videospiele angeht, konzentriert sich FromSoftware zumindest nach außen hin derzeit voll auf The Duskbloods und Elden Ring Nightreign, denn Letzteres bekommt einem Leak zufolge bald einen komplett neuen Modus.

