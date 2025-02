Elden Ring-Film: Heftiger Trailer enthüllt baldigen Releasetermin des Fan-Projekts

Videospielverfilmungen sprießen in der jüngeren Vergangenheit nur so aus dem Boden, denkt man nur einmal an die erfolgreichen Serien rund um Fallout oder The Last of Us, aber auch Leinwandumsetzungen wie Super Mario oder Borderlands. Einen Elden Ring-Film gab es zum Leidwesen der Fans bislang aber noch nicht.

Die Betonung liegt auf bislang – denn immerhin schickt sich jetzt ein taufrisches Fan-Projekt an, dies zu ändern. Das ambitionierte Elden Ring – Becoming Blade of Miquella wirkt besonders hochwertig und der taufrische Trailer zum Relesasetermin macht Lust auf mehr.

Elden Ring: Fan-Film freut sich über taufrischen Trailer & baldigen Release

Bei Elden Ring – Becoming Blade of Miquella handelt es sich um das leidenschaftliche Projekt einiger Soulsborne-Liebhaber, das am 22. Februar des Jahres um 19 Uhr deutscher Zeit seine Premiere feiern soll. Der Fan-Film soll die herzzerreißende Geschichte des wohl beliebtesten Bosses aus FromSoftwares riesigem Open World-Epos erzählen.

Diese dreht sich um die rothaarige Schwertkünstlerin Malenia, die sich ihrem tragischen Schicksal, welches sie zu einem Leben mit der heimtückischen Scharlachfäule verdammt und ihren Zwillingsbruder Miquella in einem wehrlosen, kindhaften Zustand zurücklässt, stellt. Auf etwa 25 Minuten Laufzeit soll uns der non-kommerzielle Elden Ring-Film, der von Fans für Fans und somit kostenlos zur Verfügung gestellt wird, an bekannte Orte mitnehmen und uns das hochgelobte Spiel völlig neu erleben lassen.

Laut seiner Schaffenden habe das kleine Team seine „ganze Liebe zu Elden Ring in den Film gesteckt“, wobei viele schöne Bilder – „von Hand gedreht“ und frei von KI, wie noch einmal betont wird – entstanden seien. Dabei wird es weder von Entwickler FromSoftware, noch vom Publisher Bandai Namco in irgendeiner Form unterstützt – geschweige denn offiziell anerkannt.

Zelda-Fan-Film von Nintendo gecancelt

Ähnlich sah es auch schon mit einem vor Hype nur so triefenden The Legend of Zelda-Film aus, der von Fans über Kickstarter finanziert wurde, letztlich jedoch Nintendos scharfen Urheberrechten zum Opfer fiel und nicht mehr umgesetzt werden darf.

Ein solches Schicksal dürfte den Elden Ring-Film wohl so kurz vor seiner Veröffentlichung nicht mehr ereilen. Die Community steht hinter dem Fan-Projekt und half über verschiedene Reddit-Gruppen, eben jenes zu realisieren. Und: Zu einem „echten“ The Legend of Zelda-Live-Action-Film äußerte sich Nintendo immerhin selbst vor geraumer Zeit schon einmal.

