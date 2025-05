Elden Ring: Verblüffendes Gerücht um ersten Schauspieler – darum könnte er dabei sein

Diskussionen darum, wie viel Geschichte in Elden Ring steckt, sind keine Seltenheit. Auch unter den FromSoftware-Fans gibt es einige, die dem japanischen Studio das Talent zum Storytelling absprechen.

Einen Film zum Rollenspiel-Hit wird es trotzdem geben. Nach zahlreichen Gerüchten hat Bandai Namco Entertainment, Publisher von Elden Ring, endlich offiziell bestätigt, dass Regisseur Alex Garland mit der Produktionsfirma A24 an einer Adaption für die Leinwand arbeitet. Und nun ist offenbar der erste Schauspieler im Gespräch.

Elden Ring-Film: Schauspieler aus Spielberg-Blockbuster könnte dabei sein

Wie die im Film-Business verlässliche Quelle Deadline berichtet, könnte Alex Garland für seine Elden Ring-Umsetzung offenbar eine noch junges Arbeitsverhältnis wiederbeleben: Kit Connor, mit dem Garland bereits in dem A24-Kriegsstreifen Warfare zusammengearbeitet hat, wird demnach als mögliche Besetzung für einen der Charaktere in der Rollenspiel-Verfilmung gehandelt. Der Regisseur selbst habe bereits mit Connor gesprochen, auch wenn nicht bekannt ist, ob es bereits ein formelles Angebot gab.

Die Quellen hinter dem Gerücht berichteten gegenüber Deadline allerdings, dass es derzeit noch von mehreren Faktoren abhinge, ob Connor wirklich infrage käme. Vor allem der Terminkalender des Schauspielers könnte ein Problem darstellen, aber offenbar seien sowohl Garland als auch Connor sehr daran interessiert, den Wunsch möglich zu machen. Die vorherige Zusammenarbeit der beiden macht das Gerücht mindestens wahrscheinlich, A24 lehnte einen Kommentar auf Nachfrage von Deadline aber ab.

Connor ist mit seinen 21 Jahren zwar noch recht frisch in der Branche, aber keinesfalls ein unbeschriebenes Blatt. Vor seiner Rolle in Warfare war er unter anderem in Der wilde Roboter zu hören sowie in der Serie Heartstopper und dem Steven Spielberg-Film Ready Player One zu sehen – mit viel Wohlwollen kann man hier schon einmal einen Gaming-Bezug herstellen. Bleibt noch die Frage, wen Connor im Elden Ring-Film verkörpern könnte.

Mit CGI lässt sich natürlich eine Menge anstellen, basierend auf dem Äußeren des Schauspielers käme aber möglicherweise Malenias Bruder Miquella infrage oder gar der Befleckte selbst – vorausgesetzt, man orientiert sich sehr nah an der Geschichte des Spiels, und will den stummen Protagonisten einbauen. Eher unwahrscheinlich hingegen, dass das frisch erschienene und natürlich von uns getestete Elden Ring: Nightreign für die Story des Films von Belang sein wird.

