Elden Ring: Gigantische Fan-Mod fügt komplett neues Spiel ein – „das ist, was die Welt braucht

Während die Entwickler*innen von Skyblivion ihr spektakuläres Remake zu The Elder Scrolls 4: Oblivion kürzlich in einer ersten Gameplay-Demo präsentiert haben, enthüllte fast zur gleichen Zeit ein weiterer Modder, dass er an einem umfangreichen Projekt in diesem Universum arbeitet.

Ein ähnlicher Ansatz – und doch grundverschieden zeigt sich die Mod in Elden Ring, die InfernoPlus auf seinem Youtube-Kanal vorstellt. Sie befindet sich noch weit entfernt davon, fertig zu sein – die ersten Bewegtbilder lassen aber das Herz von vielen Rollenspiel-Veteranen höher schlagen.

Elden Ring bietet den Rahmen für 23 Jahre altes RPG

The Elder Scrolls-Fans schielen schon in die Zukunft auf den sechsten Teil, während sich der fünfte, Skyrim, immer noch großer Beliebtheit und der vierte, Oblivion, durch Remaster und Fan-Remake, einer Renaissance erfreut. InfernoPlus geht noch einen weiteren Schritt zurück und verpasst The Elder Scrolls 3: Morrowind einen zeitgemäßen Anstrich, indem er es in den FromSoftware-Titel Elden Ring portiert.

Seht hier das Vorstellungsvideo des Modding-Projekts Morrowind in Elden Ring:

Zunächst sei er gar nicht so sicher gewesen, ob das Ganze so funktionieren würde, wie er sich das vorgestellt hatte, gibt der Modder in dem Video zu, „aber je mehr ich drin war, desto mehr schien es mir möglich, bis ich mir irgendwann gesagt hab: Das zieh ich jetzt durch.“ Der Bau der Spielwelt an sich sei so gut wie fertig, wie man ab Minute 3:50 sehen kann. „Jede Region hat ihr eigenes Wetter und eigene Lichteffekte“, zeigt InfernoPlus an den Beispielen Aschland und Bitterküste. Auch Lichteffekte, Interieur und Wassereffekte sind schon ziemlich weit fortgeschritten.

InfernoPlus adressiert auch gleich direkt Bethesda (Minute 7:25), das Entwicklerstudio der Elder Scrolls-Reihe, und stellt heraus, dass das Projekt gegen keinerlei Copyright verstößt. „Es liest die Daten von Morrowind und spielt sie in Elden Ring aus“, daher müsste man ohnehin beide Spiele besitzen.

InfernoPlus bietet Fans im Mithilfe

„Ich liebe das Projekt und ich liebe es, daran zu arbeiten“, fährt der Modder fort. „Aber ich möchte wissen, ob ihr wollt, dass ich meine Zeit darauf verwende.“ Davon hänge ihm zufolge stark ab, wann die Mod final erscheinen könnte – außerdem braucht er für einige Details (ab 9:20) wie Reverse Engineering und 3D-Modelling schlicht Hilfe von anderen Personen.

In den Kommentaren ist die Community aber schon Feuer und Flamme für das Projekt: „Heilige Sch***e, das ist es, was die Welt braucht“, schreibt NorthoftheBorder. „Jedes Mal, wenn ich ein neues Projekt von InfernoPlus sehe, ist es, als würde ich vor die Tür gehen und sehen, wie mein Nachbar sein Auto in einen Armored Core umgebaut hat“, zeigt sich Souls-YouTuber ZullietheWitch euphorisch. Das andere heiß erwartete Elder Scrolls-Mod-Projekt holt derweil auch längst vergessene Inhalte zurück.

