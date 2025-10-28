Elden Ring: Kostenloser Download lässt euch brutal starke Bosswaffe benutzen

Dreieinhalb Jahre sind mittlerweile seit der Veröffentlichung von Elden Ring vergangen und Entwicklerstudio FromSoftware hat mit dem DLC Shadow of the Erdtree und dem Roguelike-Spinoff Nightreign ordentlich nachgelegt.

Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen toben sich viele Spieler*innen immer noch im Zwischenland aus, stellen ihr Können mit speziellen Herausforderungen auf die Probe oder erstellen kostenlose Inhalte für andere Befleckte. Einer davon ist nicht gänzlich frisch, aber sehr besonders und bringt eine beliebte Bosswaffe ins Spiel.

Kostenlose Mod macht’s möglich: In Elden Ring Margits Waffe nutzen

Wer Elden Ring gespielt hat, kennt und fürchtet ihn: Margit. Der Türsteher von Schloss Sturmschleier ist einer der ersten großen Bosse und eine der ersten fiesen Hürden, die vor allem viele Neueinsteiger*innen zur Verzweiflung treibt. Doch was, wenn ihr ihm seine eigene Medizin verabreichen könntet? Wir reden natürlich von seinen schmerzhaften Lichtwaffen, die er gelegentlich beschwört.

Dank der Mod von Clever, die ihr wenig überraschend auf Nexus Mods finden und kostenlos herunterladen könnt, dürft ihr die schimmernden Schwerter selbst in den Kampf führen. Bedient ihr euch gelegentlich den Gratis-Downloads für Elden Ring, könnte euch der Name bereits ein Begriff sein, denn mit seinem Magnum Opus, dem Moveset Modpack, hat er das Open World-Rollenspiel um eine ganze Reihe an genialen Waffen erweitert.

Das Sacred Arsenal mit all seinen Fähigkeiten:

Eine davon ist das Sacred Arsenal, das ihr nach dem Download einfach vom Händler Kalé kaufen könnt oder direkt ausgerüstet habt, wenn ihr mit dem Bekenner als Klasse startet. Grundlegend handelt es sich dabei um einen nach hinten gekrümmten Dolch, der jedoch dank der Mod eine Menge mehr zu bieten hat als nur ein paar lahme Nahkampfangriffe. Besonders gut stellt dies das eingebettete Video vom Modder selbst unter Beweis.

Das erwartet euch mit der Gratis-Mod

So verwandelt sich der Dolch mit den richtigen Angriffen in eine von vielen Lichtwaffen: Doppelschwerter, Hammer, Speer oder Schild stehen euch zur Verfügung, wenn ihr wisst, was ihr tut. Das besagte Video stellt dabei eine großartige Hilfe zum Lernen der vielen Möglichkeiten dar, falls ihr euch ein wenig vorbereiten wollt, bevor ihr die Mod installiert und Elden Ring damit unsicher macht.

Lesetipp: Unser Test zu Nightreign

Wie bereits erwähnt, fußt das Sacred Arsenal auf den Angriffen von Margit, ihr könnt den unliebsamen Boss nun also mit seinen eigenen Waffen schlagen. Wollt ihr noch eine weitere Vorführung genießen, schaut ihr euch am besten das Video von YouTuber eauvni an, der mithilfe der Mod die Bosse vom DLC Shadow of the Erdtree besiegt hat, ohne Schaden zu nehmen – sehr beeindruckend!

Hier seht ihr besagte Leistung:

Eine Anleitung zur Installation findet ihr über die Verlinkung zu Nexus Mods weiter oben und könnt dort auch gleich die anderen Waffen in Augenschein nehmen, die Clever bereits kreiert oder basierend auf anderen FromSoftware-Spielen nachgebaut hat. Warum nicht nach dem Sacred Arsenal noch ein oder zwei andere ausprobieren? Habt ihr euch derweil an Elden Ring sattgesehen, legen wir euch unsere Top 10 der besten Soulslikes ans Herz.

