Elden Ring-Macher: Überraschendes Projekt durchgesickert – könnte schon bald erscheinen

Gerade erst hat Entwicklungsstudio FromSoftware mit Elden Ring: Nightreign einen frischen Twist zum Spiel des Jahres 2022 auf den Markt geworfen. Fans der Dark Souls-Schmiede warten außerdem gespannt auf den Nintendo Switch 2-Exklusivtitel The Duskbloods.

Doch wird im Geheimen noch an einem anderen Projekt geschraubt? Möglicherweise gibt es ein weiteres, bisher unangekündigtes Spiel aus dem Hause FromSoftware, dessen Release gar nicht mal so lange in der Zukunft liegen könnte. Ein Arbeitstitel regt zu Spekulationen an.

Dark Souls oder Armored Core – Was verrät der Arbeitstitel?

So will das Portal MP1st in Erfahrung gebracht haben, dass FromSoftware neben der Arbeit an DLCs zu Elden Ring: Nightreign und der Entwicklung des 2026 erscheinenden The Duskbloods noch an einem weiteren Projekt werkelt. Zu diesem ist zwar lediglich der Projektname aus den drei vermeintlich willkürlich zusammengestellten Buchstaben FMC durchgesickert, allerdings lässt sich daraus scheinbar schon einiges herausholen.

Wie das berichtende Portal nämlich auflistet, waren in der Vergangenheit lediglich Spiele aus den Reihen Dark Souls und Armored Core in der Entwicklungsphase mit Buchstabenkombinationen versehen, die mit „F“ anfingen, so zum Beispiel FHD für das Dark Souls Remaster oder FNR für Armored Core 6.

Lesetipp: Elden Ring: Nightreign – Das Koop-Roguelike im Spieletest

Da letzteres erst im Jahr 2023 erschien, erachtet der Verfasser des Artikels einen Folgeeintrag im Franchise des Mech-Shooters für unrealistisch, räumt aber ein, dass es sich vielleicht um ein Spin-off handeln könnte, da solche in der Vergangenheit auch nicht lang nach Veröffentlichung der Hauptteile ihren Weg zu den Fans fanden. Auch ein neues Dark Souls ist weniger denkbar, da Serienschöpfer und FromSoftware-CEO Hidetaka Miyazaki die Reihe als abgeschlossen betrachtet. Ein Remaster, etwa von Dark Souls 3, sei aber möglich.

Auch eine komplett neue IP wäre selbstverständlich denkbar. Das von Fans am sehnlichsten gewünschte Projekt von FromSoftware ist jedoch sicherlich ein Remaster von Bloodborne für die aktuelle Konsolengeneration. MP1st stellt außerdem heraus, dass sich das Spiel – gemäß der herangezogenen Quelle – in einem so weit fortgeschrittenen Status befindet, dass es bereits nächstes Jahr erscheinen könnte. Genau wie übrigens The Duskbloods, über das ihr hier mehr lesen könnt.

Quelle: MP1st