Elden Ring: Nach mehr als 5.000 Stunden – Spielerin besiegt den finalen Boss mit „geschlossenen Augen“

Mit seinem knackigen Schwierigkeitsgrad ist Elden Ring wie ein Magnet für herausforderungshungrige Spieler*innen und sorgt so immer wieder für absurde Schlagzeilen.

Denn einige FromSoftware-Fans kennen die Zwischenlande längst derart in- und auswendig, dass sie selbst über die härtesten Bosskämpfe nur lachen können. So auch die Spielerin „LetMeSoloThem“, die anderen Befleckten mehr als 10.000-mal dabei geholfen hat, die beiden Endgegner von Elden Ring zu erlegen.

Elden Ring: Diese Spielerin hat sich von Let Me Solo Her inspirieren lassen

Wo wir eben schon die erste Zahl in den Raum geworfen haben, hier gleich den Rest, um das Profil dieser unglaublich beeindruckenden Elden Ring-Spielerin zu vervollständigen. Seit fast drei Jahren hilft sie Befleckten auf der ganzen Welt dabei, zum Abspann zu kommen, in dem sie sich für den Kampf gegen Radagon und die darauffolgende Elden Bestie beschwören lässt.

Hier könnt ihr ihre legendären Taten nachlesen:

Ungefähr 5.300 Stunden sind für diese Mammutaufgabe draufgegangen, wobei sie in dem jüngst von ihr eröffneten Reddit-Thread angibt, dass dies mittlerweile häufig nur noch ungefähr eine Stunde pro Tag ist, in denen sie rund zehn hilfsbedürftigen Spieler*innen unter die Arme greift. Manchmal sind es aber auch mehr, ihr Rekord liegt bei 100 an einem einzigen Tag, innerhalb von 13 Spielstunden. In einem Interview mit GamesRadar verrät sie den Grund für ihr Durchhaltevermögen:

„Ich habe einfach einen Weg gefunden, das Spiel zu spielen, der mir und anderen Freude bereitet und das ist der wahre Grund, warum ich weitergemacht habe“, erzählt LetMeSoloThem. „Mir macht der Kampf gegen den Final Boss wirklich Spaß, weil ich ihn so oft gemacht habe, dass ich ihn quasi mit geschlossenen Augen tun kann, aber für andere Spieler bedeutet das sehr viel. Ich habe nach den Kämpfen so viele nette und herzliche Nachrichten erhalten und so viele wundervolle Menschen getroffen.“

Trotz ihrer bisherigen Bemühungen ist wohl noch lange nicht Schluss, für die starke Spielerin: „Ich möchte weiterhin anderen Spielern helfen, weil es das ist, was ich am meisten liebe. Ich freue mich aber auch schon sehr auf die nächsten Titel von FromSoftware.“ Neben dem von uns angespielten Elden Ring Nightreign ist das auch The Duskbloods, das überraschend bei der jüngsten Nintendo Direct angekündigt wurde.

Quellen: Reddit /@supersaiyanvidel, GamesRadar