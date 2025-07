Elden Ring Nightreign: Wichtiges Update in letzter Sekunde verschoben – das ist der Grund

Gerade erst hatte FromSoftware ein neues Update für Elden Ring Nightreign angekündigt, das eigentlich heute ausgerollt werden sollte. Mit der Einführung des Zwei-Spieler-Modus kommt man in diesem den Wünschen vieler Fans schon zwei Monate nach Release des Spiels nach.

Wer jedoch gehofft hatte, heute mit diesem neuen Spielerlebnis starten zu können, wurde kurzerhand vertröstet. Auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Elden Ring würde die Verschiebung verkündet – der Grund ist durchaus ernsthaft.

Elden Ring Nightreign: Erdbeben betrifft auch Limveld

So habe das gestrige Erdbeben in der Kamtschatka-Region und die damit verbundene Tsunami-Warnung, von der auch Japan betroffen ist, einen Einfluss auf die Veröffentlichung des Updates zu Elden Ring Nightreign. Aufgrund dieser potenziell dramatischen Ereignisse habe man „entschieden, die Veröffentlichung des Patches 1.02 zu verschieben“, so heißt es auf Twitter.

Lange müssen sich Fans jedoch nicht gedulden, anstatt des 30. Juli sei nun Donnerstag, der 31. Juli als Update-Tag ausgerufen worden. Nach 10 Uhr europäischer Zeit soll der neue Modus, mit dem das Koop-Roguelike erstmals auch lediglich als Duo bestritten werden kann, erscheinen. Auch der zweite Zyklus von Everdark Sovereign wird in diesem Zuge verschoben, wie auf dem Elden Ring-Kanal weiterhin mitgeteilt wird. Es verzögert sich, bis das Update 1.02 komplett zur Verfügung gestellt wurde.

In den Kommentaren herrscht grundsätzliches Verständnis für die Maßnahme. „Bleibt stark, allerseits“, ist vonseiten der Community in verschiedenen Ausführungen zu lesen. Im Angesicht einer drohenden Naturkatastrophe ist eine Verschiebung eines Spiele-Updates um einen Tages wahrlich zu verschmerzen.

Der viel gewünschte Zwei-Spieler-Modus war schon kurz nach Release des Spiels Ende Mai ein heißes Thema bei den Fans. Entwickler FromSoftware versprach, diese Option schnellstmöglich nachzureichen; erst am vergangenen Wochenende war sie mit einem epischen Ingame-Trailer von Elden Ring Nightreign offiziell angekündigt worden.

