Elden Ring Nightreign alleine zu schwer? – „Es ist definitiv machbar“

Dank Elden Ring Nightreign dürfen Nachtwandler*innen in kleinen Gruppen durch die Zwischenlande reisen und müssen binnen drei Tagen drei starke Bossgegner legen. Dabei soll traditionelles Soulslike-Feeling mit knackigem Schwierigkeitsgrad auf Koop-Strategie und Roguelite-Spielmechanik treffen.

Was in einem gut abgestimmten Trio auch ganz ordentlich funktioniert und zu motivierenden Mehrspieler-Kämpfen führt, kann alleine (denn ein Solo-Modus steht euch auch zur Verfügung) schon mal frustig werden. Muss es aber gar nicht, wenn man dem Game Director Glauben schenken will.

Elden Ring Nightreign: Game Director macht Solo-Spieler*innen Mut

Dieser hört auf den Namen Junya Ishizaki und wurde von FromSoftwares CEO Hidetaka Miyazaki persönlich mit der Entwicklung von Elden Ring Nightreign betraut. Wie alle Games der japanischen Spieleschmiede ist auch der Multiplayer-Ableger des Spiels des Jahres 2022 bockschwer: Überdimensionierte Gegner mit mächtigen Schwertern, flächendeckenden Feuer- oder Blitzangriffen und geringer Fehlertoleranz zählen wie erwartet zu regelmäßigen Herausforderungen.

Nun weckt Ishizaki allerdings Hoffnungen, indem er sagt, dass auch einsame Reisende durch Limveld eine reelle Chance auf Erfolg haben. „Ich kann euch versichern, dass ich alle Bosse im Spiel besiegt habe. Ich habe alles gesehen, was es zu bieten hat – im Solo-, wie auch im Mehrspieler-Modus.“ Sogar ohne Relikte, wie er noch anführt.

Lesetipp: So könnt ihr Elden Ring Nightreign auch zu zweit spielen

Es ist vielleicht etwas anderes, wenn der Entwickler – der so lange mit dem Spiel zu tun hatte, dass er nachts wahrscheinlich von Margit und Wächter-Echos träumt – einen Durchgang locker durchspielen kann oder jemand, der oder die das Spiel erst seit einer halben Woche zockt. Dennoch spornt Ishizaki die Spielerschaft zur Zuversicht an. „Ich will euch nur wissen lassen, dass es definitiv machbar ist. Habt das Selbstvertrauen, es auf einen Versuch ankommen zu lassen.“

So ganz sicher scheint man sich dessen bei FromSoftware allerdings nicht zu sein, schließlich wurde bereits angekündigt, dass man aufgrund der Kritik an der Singleplayer-Erfahrung noch einmal an den Stellschrauben dreht. Welchen Eindruck Elden Ring Nightreign darüber hinaus bei uns im Test gemacht hat, könnt ihr hier lesen.

