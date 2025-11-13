Elden Ring Nightreign: Bahnbrechender Trailer zum ersten DLC mit Release-Termin – „Weihnachten ist früh dieses Jahr“

Aktuell hat sich FromSoftware voll und ganz der Multiplayer-Erfahrung verschrieben: Denn noch bevor es nächstes Jahr mit Duskbloods auf der Nintendo Switch 2 losgeht, bekommt Elden Ring Nightreign erstmal weitere Inhalte verpasst.

Der im Frühjahr erschienene PvE-Titel blickt auf einige kostenlose Updates in Form von stärkeren Nachtfürsten und zuletzt dem „Die Tiefe der Nacht“-Modus, in dem ihr in immer schwieriger werdende Ebenen von Limveld vorstoßt, zurück. Nun werdet ihr allerdings zur Kasse gebeten, denn der erste kostenpflichtige DLC steht vor der Tür.

Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows-DLC erscheint am 4. Dezember

Ihr müsst euch nämlich nicht mal mehr einen Monat gedulden, wenn Elden Ring Nightreign am 4. Dezember in Form des The Forsaken Hollows-DLCs inhaltliche Verstärkung bekommt. Der Release-Termin hat einen neuen Trailer im Schlepptau, der schon jetzt tief blicken lässt, was euch in der kostenpflichtigen Erweiterung demnächst alles wartet – inklusive einem Fan-Favoriten.

In unter zwei Minuten gibt es neue Karten-Events, Nachtwandler und Bosse zu sehen, die als Ansporn dienen dürften, Elden Ring Nightreign noch einmal anzuwerfen. Mit dem Spirit Hawk durch einen geisterhaften Krater zu segeln und dort von Bäumen verschlungene Riesenleichen zu finden, verspricht jedenfalls Abwechslung. Gleiches gilt natürlich auch für die beiden neuen Charaktere, die offenbar beide magiebewandert zu sein scheinen und einen ersten Ausblick auf ihre Fähigkeiten liefern.

Hier geht’s zum Trailer:

Gut möglich, dass ihr ihre starken Hände benötigt, denn natürlich hat The Forsaken Hollows auch neue Herausforderungen im Gepäck. Zum einen scheint es, als würde nun eine einköpfige Version von Gladius in Limveld auftauchen, während gleich mehrere Gegner aus der Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree dazustoßen. Zum anderen habt ihr es mit zwei neuen Bossen zu tun, von denen einer aus einer Gruppe an Rittern besteht, die entfernt an die Loyce Knights aus dem Dark Souls 2-DLC Crown of the Ivory King erinnern.

Fans sind aus dem Häuschen

Und wer ist nun besagter Fan-Favorit, den wir vor drei Absätzen erwähnten? Kein geringerer als Artorias tatsächlich, der berühmt-berüchtigte Ritter aus dem Dark Souls-DLC, der einst durch die Leere wandelte und den Wolf Sif als treuen Gefährten zählte. Vermutlich stößt er in die Rotation an möglichen Bossen, auf die ihr am Ende der ersten oder zweiten Nacht in Elden Ring Nightreign treffen könnt.

Fans freuen sich jedenfalls immens, wie etwa der Kommentar von Mario-SunshineGalaxy64 beweist: „Shadow of the Erdtree-DLC?! Neue Nachtwandler?! Artorias?! Es ist noch nicht mal Dezember, aber es sieht aus, als wäre Weihnachten früh dieses Jahr“, witzelt er oder sie und freut sich über das vorzeitige Geschenk. Wobei Geschenk natürlich relativ ist, da die Erweiterung Geld kostet.

15 Euro müsst ihr auf den Tisch legen, wenn ihr ab dem 4. Dezember abermals die Herausforderung sucht und ein Wiedersehen mit Artorias feiern wollt. Solltet ihr hingegen noch keinen Fuß in Limveld gesetzt haben, verraten wir euch in unserem Test zu Elden Ring Nightreign, ob sich die Reise überhaupt lohnt.

